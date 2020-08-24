Как выбрать обувь ребенку для школы?

Перед началом учебного года встает вопрос, какую обувь подобрать ребёнку. Заботливый родитель знает, что обуви нужно уделять особенное внимание.

Ведь в обуви ребенок находится очень много времени: на улице и в школе, на кружках и секциях. Поэтому взять для ребёнка первую попавшуюся пару не получится. Детская обувь должна отвечать строгим требованиям: быть комфортной, удобной и безопасной.

Чем нужно руководствоваться при выборе, нам рассказал практикующий врач-ортопед Сергей Алексутов.

Первое, на что стоит обратить внимание, – размер обуви. Распространены случаи, когда обувь подбирают «на вырост». При этом важно не переборщить. Подбирать обувь можно не более чем на 0,5-0,7 см от самого выступающего пальца. При выборе размера также обратите внимание, чтобы стопа ребёнка не сдавливалась ещё и по бокам. Носок обуви не должен быть зауженным, чтобы не деформировать стопу. Тогда пальцы будут свободны и обувь не будет цепляться носочной частью при ходьбе.

Еще одним важным фактором является наличие регулирующих липучек или шнурков. Они помогают контролировать полноту обуви и настроить комфортное прилегание к стопе. Чем больше застежек, тем лучше. Обязательно контролируйте, чтобы обувь не передавливала стопу. Излишнее давление может приводить к нарушению кровоснабжения, что негативно скажется на здоровье ног.

Очень важно, чтобы обувь была изготовлена из натуральных материалов. Выбирайте высококачественную кожу. Это позволит носить обувь без аллергии и натирания.

Следите, чтобы при выборе обуви пяточная часть стопы находилась на 1,0-1,5 см выше носочной. Это может быть небольшой каблучок, даже на платформе. Если есть специальные показания, то ортопеды советуют использовать обувь со специальным каблуком Томаса. Такой каблук предотвращает заваливание стопы внутрь или наружу.

Последними главными факторами являются подошва и задник. Подошва должна быть достаточно твёрдой и гибкой. Тогда при каждом шаге ноги будут правильно выполнять свою функцию, не ограничивая сгибание и разгибание. В это же время стопа будет хорошо зафиксирована благодаря формоустойчивому заднику.

Список условий действительно большой. Поэтому такую обувь можно купить далеко не везде. Зачастую правильную обувь приобретают в специальных обувных или ортопедических магазинах. Перед покупкой проверьте наличие каждого из факторов. Это позволит носить детскую обувь комфортно и безопасно на протяжении всего периода использования. Для здоровья ребенка это будет лучшим выбором заботливого родителя.