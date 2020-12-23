Как взрывать салюты безопасно и не нарваться на штраф?
Скоро Новый год, а значит, время для салютов, бенгальских огней и хлопушек.
Однако не стоит забывать, что во время новогодних каникул подростки чаще взрывают фейерверки и петарды. Кроме суперэффекта и положительных эмоций, существует и другая сторона – опасность для здоровья.
Есть примеры, когда дети подначивают друг друга подержать в руках горящую ракетницу или запустить петарду в комнате. В результате таких игр получают ожоги рук, лица, глаз. Подростки должны четко понимать опасность и последствия, не вестись на «слабо» от сверстников.
Чтобы избежать пожаров, ранений и нанесения вреда окружающим, следует учесть правила для использования пиротехники.
Не рекомендовано ее использование до 18 лет без участия взрослых.
Покупать сертифицированную пиротехнику только в специализированных магазинах.
Внимательно прочесть инструкцию и соблюдать меры технической безопасности.
Дома можно использовать только бенгальские огни, хлопушки и настольные фонтаны.
Более сложную пиротехническую продукцию, например, наземный фейерверк или салют, можно запускать только на открытой местности, с соблюдением следующих норм.
Выберите место для салюта, свободное от деревьев и построек.
В радиусе 100 метров не должно быть пожароопасных объектов, например, стоянок автомашин, гаражей.
При сильном ветре запускать салюты запрещается, потому что радиус опасной зоны увеличивается в 3-4 раза.
Зрители могут наблюдать за салютом на расстоянии 35-50 метров от него. Обязательно по направлению ветра, а не против него.
Категорически запрещается
1) Пускать фейерверки с балконов и рядом с жилыми домами, они могут попасть в окно или форточку, залететь на балкон или чердак и вызвать пожар.
2) Использовать пиротехнику с истекшим сроком годности.
3) Запускать пиротехнические изделия на расстоянии ближе 20 м от любых строений.
4) Запускать салюты под деревьями, линиями электропередач, вблизи легковоспламеняющихся предметов.
5) Использовать при плохих погодных условиях.
6) Наклоняться над изделием при зажигании фитиля.
7) Хранить изделия рядом с открытым огнем или нагревательными приборами.
8) Жечь их в костре или разбирать.
9) Использовать детям без участия родителей или взрослых.
10) Направлять на людей и животных.
11) Использовать их в нетрезвом состоянии, курить рядом.
12) Если устройство не сработало, не подходите к нему сразу и не используйте его повторно.
По степени опасности вся пиротехника делится на 5 классов.
В свободной продаже для населения находятся только первые три. Первый – хлопушки, бенгальские свечи, настольные фонтаны; второй – большинство фонтанов, петарды, наземные фейерверки; третий – салюты, ракеты, фестивальные шары. Обращение с ними не требует специальных навыков и знаний. Для запуска остальных необходимо специальное разрешение.
Использование пиротехники в общественных местах рассматривается как мелкое хулиганство, влечет за собой нарушение общественного порядка и спокойствия граждан, за которое предусмотрено наказание – предупреждение или штраф.
Штрафы:
для граждан – 2-3 тысячи рублей;
для должностных лиц – 6-15 тысяч рублей;
для ИП – 20-30 тысяч рублей;
для юридических лиц – 150-200 тысяч рублей.
На Кубани в преддверии Нового года усилили контроль за продажей пиротехники.
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Рейдовые группы проверяют правила хранения и продажи фейерверков. Все незаконные точки будут ликвидировать. Сейчас в регионе работают около 800 специализированных магазинов.
При возникновении экстренных ситуаций, связанных с использованием пиротехники, звоните в единую дежурную диспетчерскую службу 112.
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