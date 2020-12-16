Как жарить шашлык и разводить костры с учетом новых правил

С 1 января 2021 года на территории России вступают в силу новые правила противопожарного режима*. Некоторые пункты подкорректировали, устаревшие требования убрали и добавили новые.

Так появился новый раздел, в котором собраны правила разведения костров и использования открытого огня.

В отделе надзорной деятельности и профилактической работы Динского района ГУ МЧС рассказали следующее. Любителям шашлыков придется соблюсти некоторые условия - если они готовят еду, обязательно это делать в мангалах или жаровнях (в специальных приспособлениях):

расстояние от мангала до построек должно быть не менее 5 метров;

вокруг мангала на расстоянии 2 метров надо убрать все горючие материалы – ветки, вещи и т. п.

Если разводите костер, то это надо делать в яме глубиной не менее 30 сантиметров и диаметром не более метра или на площадке с прочно установленной на ней металлической емкостью (например, бочка, бак, мангал) или емкостью, выполненной из иных негорючих материалов.

Должны соблюдаться такие расстояния:

не менее 50 метров до ближайшей постройки, 100 метров – от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка и 30 метров – от лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных деревьев;

территория вокруг места использования открытого огня должна быть очищена в радиусе 10 метров от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой** шириной не менее 40 сантиметров;

если разводите открытый огонь, необходимо иметь первичные средства пожаротушения при себе. Например, воду, песок, огнетушитель и так далее. И конечно, же мобильный телефон, если вдруг придётся вызывать пожарную охрану.

Одновременно МЧС России по Краснодарскому краю сообщает, что за нарушение этих требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность:

на граждан – в размере от 2 тысяч до 4 тысяч рублей;

на должностных лиц – от 6 тысяч до 30 тысяч рублей;

на индивидуальных предпринимателей - от 20 тысяч до 40 тысяч рублей;

на юридических лиц – от 150 тысяч до 400 тысяч рублей.





*Правила, утвержденные постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 года. С 2021 года вступают в силу новые правила пожарной безопасности в рамках «регулярной гильотины».

**минерализированная полоса – это искусственно созданный противопожарный барьер. Для этого территория очищается от горючих материалов. Барьер создается как правило, путем вспашки участка.