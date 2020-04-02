Каких пациентов из краевой «инфекционки» отправят в Динскую ЦРБ?

С 1 апреля краевая инфекционная больница на основании приказа краевого Министерства здравоохранения перешла в режим госпиталя «в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в стране».

Теперь медучреждение принимает только пациентов с подозрением на коронавирус.

Также опубликовано приложение к приказу министерства. В нем уточняются три категории пациентов, которым потребуется госпитализация, и места их лечения: