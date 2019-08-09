Какими автобусами можно добраться в Краснодар со всего района?

В редакцию «РВС» постоянно поступают вопросы от читателей о номерах автобусов, которыми можно добраться до Краснодара из различных населенных пунктов Динского района, стоимости проезда и количестве маршрутов в день.

Мы подготовили для вас обзорный материал, в котором ответили на самые часто задаваемые вопросы читателей.

№ 107 «Динская — Краснодар»

Перевозчик: ООО «Кубаньтранссервис»

24 рейса в Краснодар.

24 рейса в Динскую.

Есть оплата банковскими картами.

Стоимость проезда — 80 рублей.

Средний пассажиропоток — 1400 человек в день.

Из них 335 — льготники.

№ 108 «Динская — Краснодар»

Перевозчик: ООО «Кубаньтранссервис»

10 рейсов в Краснодар.

10 рейсов в Динскую.

Есть оплата банковскими картами.

Стоимость проезда: 98 рублей.

Средний пассажиропоток — 522 человека в день.

Из них 197 — льготники.

№ 127 «Украинский — Краснодар»

Перевозчик: ООО «Кубаньтранссервис»

3 рейса в Краснодар.

3 рейса в Динскую.

Есть оплата банковскими картами.

Стоимость проезда: 110 рублей.

Средний пассажиропоток — 127 человек в день.

Из них 31 — льготник.

№ 122 «Пластуновская — Краснодар»

Перевозчик: ООО «Кубаньтранссервис»

6 рейсов в Краснодар.

6 рейсов в Динскую.

Есть оплата банковскими картами.

Стоимость проезда: 98 рублей.

Средний пассажиропоток — 220 человек в день.

Из них 47 — льготники.

№ 103 «Васюринская — Краснодар»

Перевозчик: ООО «Рустрансавто»

42 рейса в Краснодар.

42 рейса в Динскую.

Нет оплаты банковскими картами.

Стоимость проезда: 80 рублей.

№ 126 «Старомышастовская — Краснодар»

Перевозчик: ООО «СВП».

40 рейсов в Краснодар.

40 рейсов в Старомышастовскую.

Есть оплата транспортными картами.

Стоимость проезда: 70 рублей.

Пассажиропоток — 400-450 человек в день.

Льготники — 120-135 человек.

№ 120 «Новотитаровская — Краснодар»

Перевозчик: ООО «СВП».

100 рейсов в Краснодар.

100 рейсов в Новотитаровскую.

Есть оплата транспортными картами.

Стоимость проезда: 51 руб.

Пассажиропоток — 500-550 человек в день.

Льготники — 150-165 человек.

№ 105 «Воронцовская — Краснодар»

Перевозчик: ООО «23 BUS».

4 рейса в Краснодар.

4 рейса в Воронцовскую.

Нет оплаты банковскими картами.

Стоимость проезда: 87 руб.

Пассажиропоток — примерно 120 человек в день.

Льготники — примерно 30 человек.

№ 117 «Найдорф — Краснодар»

Перевозчик: ООО «23 BUS».

40 рейсов в Краснодар.

40 рейсов в Найдорф.

Нет оплаты банковскими картами.

Стоимость проезда: 84 руб.

Пассажиропоток — примерно 520 человек в день.

Льготники — примерно 125 человек.

№121 «Осечки — Краснодар»

Перевозчик: ООО «23 BUS».

20 рейсов в Краснодар.

20 рейсов в Осечки.

Нет оплаты банковскими картами.

Стоимость проезда: 72 руб.

Пассажиропоток — примерно 300 человек в день.

Льготники — примерно 100 человек.

№ 205 «Динская — OZ Mall»

Перевозчик: ООО «Респект».

10 рейсов в Краснодар.

10 рейсов в Динскую.

Нет оплаты банковскими картами.

Стоимость проезда: 80 руб.

Пассажиропоток — примерно 400 человек в день.

Льготники — примерно 20 человек.