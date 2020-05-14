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Каким будет учебный процесс в школах? Советы Роспотребнадзора
Школы еще не открылись, но Роспотребнадзор уже подготовил для них рекомендации. Они направлены на то, чтобы снова не допустить риск распространения коронавирусной инфекции, когда дети начнут посещать образовательные учреждения.
Разобрали этот перечень. Вот основные положения.
- Перед тем как вернуться к прежнему режиму, в образовательных организациях необходимо провести генеральную уборку и продезинфицировать помещения.
- Кабинетная система отменяется. Если раньше проведение уроков было в специально оборудованных аудиториях, то сейчас рекомендуется каждый класс обучать только в одном кабинете. При этом ученики не должны общаться и гулять на переменах с обучающимися из других классов.
- Чтобы максимально разобщить все классы, рекомендуется изменить расписание уроков и перемен. У каждого класса – разное время.
- Во время перемен дезинфицировать помещения (со всеми поверхностями) и воздух в них. Особое внимание уделить столовым. Все обеденные столы обрабатывать до и после приема пищи. Всю посуду погружать в дезинфицирующий раствор, далее мыть и высушивать.
- Сотрудники пищеблока должны использовать маски и перчатки.
- Детям организовать питьевой режим. Обеспечить одноразовыми стаканчиками, регулярно обрабатывать кулеры.
- Если есть возможность, сократить число обучающихся в классе. Каким образом, не уточняется.
- Не допускать объединения параллельных и разных классов.
- Массовые мероприятия пока проводить нельзя.
- Измерять каждый день температуру (будет целесообразно, если бесконтактным термометром) у учеников, их родителей, учителей и администрации школы. При этом не допускать скопления на входе в образовательное учреждение.
- Обеспечить школы антисептиками для рук.
- В случае каких-то признаков заболевания необходимо оперативно организовать изоляцию учеников до приезда родителей или бригады СМП.
- Если позволяет погода, обеспечивать детям пребывание на свежем воздухе как можно чаще и дольше. Физкультуру по возможности проводить на улице, а не в спортзале.
- Проветривать классы и здания после уроков.
- Следить за наличием антисептиков, мыла и туалетной бумаги в санузлах.
- Педагогам регулярно проводить беседы по гигиеническому воспитанию школьников. Контролировать соблюдение правил личной гигиены.
Комментарии
РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРОКУКАРЕКАЛ, а там хоть не расцветай
1. Невыполнимо.
2. Лишить детей нормальных перемен, сомнительная перемена. Извините за каламбурчик.
3. Всё как-то идёт к уничтожению физического и социального здоровья. Откуда будет золотой фонд страны появляться, если тому нет никаких предпосылок?
Продолжаем терпеть и трястись...