Каким будет учебный процесс в школах? Советы Роспотребнадзора

Школы еще не открылись, но Роспотребнадзор уже подготовил для них рекомендации. Они направлены на то, чтобы снова не допустить риск распространения коронавирусной инфекции, когда дети начнут посещать образовательные учреждения.

Разобрали этот перечень. Вот основные положения.