Какие автобусные маршруты изменятся на Радоницу?

Какие автобусные маршруты изменятся на Радоницу?

Какие автобусные маршруты изменятся на Радоницу?

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14 часов назад АвтобусыАвтобусы на РадоницуГазета РВСДинской районНовостиРадоница

На Радоницу (7 мая 2019 года) в станице Динской автобус 13 маршрута (ул. Суворова — ул. 70 лет Октября) будет ходить по расписанию буднего дня.


Суворова: 6.20, 7.00, 7.20, 8.00, 8.20, 9.00, 9.20, 10.00, 10.20, 11.00, 11.20, 12.00, 12.20, 14.00, 14.20, 15.00, 15.20, 16.00, 16.20, 17.00, 17.20, 18.00.

Центр: 6.35, 7.15, 7.35, 8.15, 8.35, 9.15, 9.35, 10.15, 10.35, 11.15, 11.35, 12.15, 12.35, 14.15, 14.35, 15.15, 15.35, 16.15, 16.35, 17.15, 17.35, 18.15.

ЦРБ: 6.45, 7.25, 7.45, 8.25, 8.45, 9.25, 9.45, 10.25, 10.45, 11.25, 11.45, 12.25, 12.45, 14.25, 14.45, 15.25, 15.45, 16.25, 16.45, 17.25, 17.45, 18.25.

70 лет Октября: 6.50, 7.30, 7.50, 8.30, 8.50, 9.30, 9.50, 10.30, 10.50, 11.30, 11.50, 12.30, 12.50, 14.30, 14.50, 15.30, 15.50, 16.30, 16.50, 17.30,17.50,18.30.

Информация о том, будут ли предоставлены бесплатные автобусы, уточняется.

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