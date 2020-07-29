Какие документы действительны после истечения срока

Какие документы действительны после истечения срока

Какие документы действительны после истечения срока

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12 часов назад Газета РВСДинской районДокументыЗамена паспортаНовости Динского районаОМВД по Динскому районуПаспорт

Сотрудники ОМВД России по Динскому району рассказали о признании действительными некоторых документов согласно указу президента*:

- до 31 декабря 2020 года признается действительным на территории нашей страны паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность, срок действия которого истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно;

- для граждан Российской Федерации, достигших в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно возраста 14 лет и не получивших паспорт гражданина Российской Федерации, основным документом, удостоверяющим их личность, является свидетельство о рождении или паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации.

Информируем, что заявление о замене паспорта гражданина РФ вы можете подать через единый портал государственных и муниципальных услуг.

*Указ Президента Российской Федерации от 18.04.2020 года № 275 «О признании действительными некоторых документов граждан»

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