Какие Дома культуры в районе претендуют на ремонт в этом году?

Под публикацией в социальных сетях “РВС” о текущих результатах ремонтных работ в районном Доме культуры подписчики написали много восторженных отзывов, но были и другие комментарии:

«Сколько лет можно просить ремонт ДК в Старомышастовской?»

«Вот бы у нас в поселке Агроном отремонтировали... Тоже очень нуждается в ремонте».

«Красиво, может, и Васюринский ДК дождется своей очереди».

«Очень круто! Будем ждать такого чуда с Домом культуры в Нововеличковской».

В администрации Динского района “РВС” узнала, какие сельские поселения претендуют на ремонт ДК в 2020 году.

Там рассказали, что продолжится ремонт районного Дома культуры в Динской.

В 2019 году проведены электромонтажные, общестроительные и отделочные работы внутренних помещений, заменены кресла в зрительном зале и система вентиляции.

В этом планируется приобретение и установка сетевого, звукового и видеооборудования, установка нового штанкетного хозяйства и механики сцены. Срок окончания работ – октябрь 2020 года.

В администрации напомнили, что ремонт стал возможным за счет вступления ДК в государственную краевую программу “Развитие культуры Краснодарского края”.

Что касается других домов культуры, то из всех в районе проектно-сметная документация подготовлена только у ДК Мичуринского сельского поселения.

Это необходимо для вступления в ту же краевую программу в 2020 году.

Если документация получит положительную экспертизу и пройдет дополнительный отбор, ремонтные работы начнутся и там на условиях софинансирования администрацией Мичуринского сельского поселения.

“Вступление в программу для ДК сельских поселений достаточно сложный вопрос. С одной стороны, нужно изыскать средства на изготовление проектно-сметной документации, причем по этапам ремонта, что само по себе разрывает процесс во временном промежутке. С другой стороны, получение положительной экспертизы еще не значит, что учреждение может вступить в программу и выполнить сразу все ремонтные работы. Необходимо дождаться результатов дополнительного отбора заявок на вступление в государственную краевую программу, поскольку к моменту проведения основного отбора в программу на 2020 год у наших учреждений не было проектно-сметной документации.

Администрацией муниципального образования Динской район вопрос изготовления проектно-сметной документации и прохождения экспертизы по учреждениям культуры держится на постоянном контроле”, – пояснил в письменном ответе заместитель главы Динского района по вопросам социального развития Александр Фисун.