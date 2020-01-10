Какие дома ждет капремонт в 2020 году?

Какие дома ждет капремонт в 2020 году?

Какие дома ждет капремонт в 2020 году?

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8 часов назад Газета РВСДинской районКапремонтКапремонт в Динском районеКапремонт многоквартирных домов в Динском районеНовости Динского района

Из Фонда капитального ремонта выделено порядка 34 млн рублей на ремонт 14 многоквартирных домов на территории Динского района в 2020 году.

Расположены они по следующим адресам:

  • ст. Динская, ул. Гоголя, 84 — подвал, отмостка

  • ст. Динская, ул. Красная, 97, корп. 1 — электроснабжение, отмостка

  • ст. Динская, ул. Красная, 105 — водоотведение, холодное водоснабжение, отмостка

  • ст. Динская, пер. Комарова, 3 — ремонт фасада

  • ст. Новотитаровская, ул. Южгипронисельстрой, 22 — холодное водоснабжение, теплоснабжение

  • ст. Новотитаровская, ул. Южгипронисельстрой, 1 — электроснабжение, ремонт кровли

  • ст. Новотитаровская, ул. Ленина, 182 — электроснабжение, ремонт кровли

  • пос. Южный, ул. Новая, 15 — ремонт кровли

  • ст. Васюринская, ул. Комсомольская, 60 — ремонт кровли

  • ст. Васюринская, ул. Комсомольская, 62 — ремонт кровли

  • ст. Васюринская, ул. Комсомольская, 40 — электроснабжение, ремонт кровли

  • ст. Васюринская, ул. Железнодорожная, 45 — водоотведение, ремонт кровли

  • ст. Васюринская, ул. Ставского, 65 — теплоснабжение, ремонт кровли

Сейчас готовятся проекты для каждого объекта. Затем они будут направлены на госэкспертизу. Ремонтные работы начнутся после получения положительного заключения экспертов.

Комментарии

я
я 8 часов назад

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