Какие дороги и когда будут отремонтированы в Динском районе?

В Динском районе в рамках подпрограммы "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края" планируется проведение работ по строительству (ремонту) дорог местного значения. В каких поселениях и на каких улицах уже идет или планируется реконструкция, смотрите в перечне.

Васюринское поселение

Ремонт дороги на ул. Железнодорожной от автодороги «Краснодар-Кропоткин» до ул. Ставского в июне 2019 года. Покрытие — асфальтобетонное. Протяженность — 2200 метров.

Первореченское поселение

Ремонт дороги на ул. Советской от ул. Ленина до ул. Кирпичной в период с мая по сентябрь 2019 года. Покрытие — асфальтобетонное. Протяженность — 1968 метров.

Ремонт дороги на ул. Ленина от ул. Садовой до ул. Советской в период с мая по сентябрь 2019 года. Покрытие — асфальтобетонное. Протяженность — 4168 метров.

Ремонт ул. Комсомольской от автодороги «ст. Динская - ст. Васюринская» до ул. Ленина в период с мая по сентябрь 2019 года. Покрытие — асфальтобетонное. Протяженность — 2140 метров.





Южно-Кубанское поселение

Капитальный ремонт дороги от пересечения улиц Северной – Железнодорожной, далее по улице Северной до пересечения улиц Северной – Мира, по улице Мира до восточного подъезда к поселку Южному (до границы с Динским районом) до конца 2019 года. Покрытие — асфальтобетонное/гравий. Протяженность — 2965 метров.

Красносельское

Ремонт дороги от ул. Владимирова от дома № 27 до ул. Октябрьской. В период с июля по август 2019 года. Покрытие — асфальтобетонное. Протяженность — 396 метров.

Нововеличковское

Ремонт дороги от ул. Свердлова от ул. Таманской до д. 32 б в период с июня по июль 2019 года. Покрытие — асфальтобетонное. Протяженность — 346 метров.

Капитальный ремонт тротуара на ул. Красной от ул. Южной до ул. Красноармейской в период с июня по июль 2019 года. Покрытие — асфальтобетонное. Протяженность — 1174 метра.

Мичуринское

Ремонт дороги на ул. Светлой в пос. Агроном в апреле 2019 года. Покрытие — гравийное. Протяженность — 410 метров.

Ремонт дороги на ул. Олимпийской в пос. Агроном в апреле 2019 года. Покрытие — гравийное. Протяженность — 1100 метров.

Ремонт дороги на ул. Юбилейной от ул. Мичурина до дома № 21 в пос. Агроном в апреле 2019 года. Покрытие — гравийное. Протяженность — 100 метров.

Ремонт дороги на ул. Стадионной в пос. Агроном в апреле 2019 года. Покрытие — гравийное. Протяженность — 305 метров.

Ремонт дороги на ул. Мичурина в пос. Агроном в апреле 2019 года. Покрытие — гравийное. Протяженность — 160 метров.

Ремонт дороги на ул. Пролетарской в пос. Агроном в мае 2019 года. Покрытие — гравийное. Протяженность — 440 метров.

Ремонт дороги на ул. Октябрьской в пос. Агроном в мае 2019 года. Покрытие — гравийное. Протяженность — 420 метров.

Ремонт дороги на ул. Мира в пос. Агроном в мае 2019 года. Покрытие — гравийное. Протяженность — 226 метров.

Ремонт дороги на ул. Набережной в пос. Зарождение в июне 2019 года. Покрытие — гравийное. Протяженность — 520 метров.

Ремонт дороги на ул. Солнечной в пос. Зарождение в июне 2019 года. Покрытие — гравийное. Протяженность — 520 метров.

Ремонт дороги в пер. Динском от ул. Динской до дома № 4 в пос. Кочетинском в июле 2019 года. Покрытие — гравийное. Протяженность — 130 метров.

Ремонт дороги на ул. Западной в пос. Вишняки в июле 2019 года. Покрытие — гравийное. Протяженность — 440 метров.

Ремонт дороги на ул. Кубанской – ул. Краснодарской в пос. Вишняки в июле 2019 года. Покрытие — гравийное. Протяженность — 530 метров.

Выравнивание обочин на улице Полеводческой в пос. Вишняки в июле 2019 года. Покрытие — гравийное. Протяженность — 420 метров.

Старомышастовское поселение

Капитальный ремонт улицы Чапаева от ул. Красной до реки Кочеты до конца 2019 года. Покрытие — асфальтобетонное. Протяженность — 1060 метров.

Динское поселение

Ремонт улицы Октябрьской от ул. Кирова до ул. Новой в Динской в июне 2019 года. Покрытие — асфальтобетонное. Протяженность — 1226 метров.

Ремонт улицы Первомайской от ул. Красной до ул. Чапаева, ремонт улицы Первомайской от ул. Красной до ул. Чапаева в июне 2019 года. Покрытие — асфальтобетонное. Протяженность — 1501 метр.

Ремонт улицы Первомайской от ул. Суворова до домовладения № 155 в пос. Украинском в июне 2019 года. Покрытие — асфальтобетонное. Протяженность — 2720 метров.

Ремонт улицы Заречной от ул. Гагарина до домовладения № 40 в пос. Украинском в июне 2019 года. Покрытие — асфальтобетонное. Протяженность — 404 метра.

Ремонт улицы Комсомольской от ул. Красной до ул. Заречной в пос. Украинском в июне 2019 года. Покрытие — асфальтобетонное. Протяженность — 240 метров.

Ремонт улицы Калинина от ул. Красной до ул. Чапаева в июне 2019 года. Покрытие — асфальтобетонное. Протяженность — 148 метров.

Пластуновское поселение

Ремонт ул. Красной от ул. Черноморской до ж/д вокзала в период с сентября по октябрь 2019 года. Покрытие — асфальтобетонное. Протяженность — 4627 метров.

Новотитаровское поселение