Какие изменения грядут? О законах, которые вступают в силу с сентября

По традиции сделали подборку некоторых законов, вступающих в силу с начала нового месяца. В сентябре начинают действовать следующие поправки.

Для учеников 1-4 классов горячее питание станет бесплатным

С 1 сентября учащихся в государственных начальных школах должны не менее одного раза в день обеспечивать бесплатным горячим блюдом и напитком. Регионы получат на это субсидии из федерального бюджета.

Классным руководителям полагается доплата

Выплата предусмотрена за счет федерального бюджета. Ее размер – минимум по 5 тысяч рублей. За классное руководство в двух и более классах учитель будет получать двойную надбавку – 10 тысяч рублей.

Вводится закон об обязательной воспитательной составляющей в образовательных учреждениях

Воспитание станет обязательной частью образовательного процесса.

Как отмечается на сайте Госдумы РФ, закон будет способствовать всестороннему духовному, нравственному и интеллектуальному развитию обучающихся, воспитанию в них чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества, старшему поколению и человеку труда.

Родных братьев и сестер в детский сад и школу будут зачислять в первую очередь

С этого учебного года дети получили возможность приоритетного зачисления в ту школу или тот детский сад, в которых учатся их родные братья или(и) сестры. Это решит проблему родителей, которые вынуждены возить детей по разным образовательным учреждениям.

Льготные лекарства станут доступнее

С сентября начнут формировать единую базу данных, где будут собраны вся информация о льготниках и необходимых для них препаратов. Имеются в виду бесплатные лекарства и те, которые отпускаются по рецептам врачей со скидкой в 50 процентов.

Специалисты надеются, что получать их станет проще. Льготникам не надо будет обходить несколько аптек или ждать новых поступлений.

База также позволит организовать оперативный контроль за льготным лекарственным обеспечением.

Получатели государственной соцпомощи получат специальные сертификаты

Закон распространяется на льготников, которые имеют право на получение государственной соцпомощи. Им будут выдавать соц. сертификаты. Ими можно расплатиться за товары или услуги с той организацией, которую получатель соцпомощи выберет самостоятельно из специального реестра.

При досрочном погашении кредита граждане смогут вернуть часть страховой премии

Закон позволяет вернуть часть страховой премии гражданам, которые досрочно погасили свой кредит.

Начнет действовать внесудебный механизм банкротства граждан

Граждане, который хотят признать себя банкротами, теперь могут сделать это без суда. Такое возможно, если долг у человека составляет от 50 до 100 тысяч рублей, и, если в отношении него прекращено исполнительное производство.

Осужденных можно перевести в регионы проживания родственников

Осужденные смогут отбывать наказание в субъекте РФ, в котором проживает один из его близких родственников, а именно супруг или супруга, родители, дети, усыновители и усыновленные, родные братья и сестры, дедушка и бабушка, внуки. Закон вступает в силу с 29 сентября.