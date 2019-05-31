Какие изменения в законах появятся с 1 июня?

С 1 июня будет отменен внутрисетевой роуминг в России. Все входящие вызовы для абонентов, находящихся в разных регионах, станут бесплатными. Изменение не коснется Крыма, Сахалина и Чукотки.

Также с первого дня лета вводятся новые правила изменения конструкции автомобиля. Теперь автовладелец должен будет получить разрешение на изменение его конструкции (например, оборудование автомобиля лебедкой, установка газобаллонного оборудования, обвеса и др.) в ГИБДД, предварительно пройдя экспертизу в технической лаборатории, что должно быть документально подтверждено.

С 1 июня споры по ОСАГО можно будет разрешить с помощью финансового омбудсмена. Если застрахованного не устраивает, к примеру, размер выплаты, назначенной страховщиком, он сможет обратиться к омбудсмену перед подачей иска в суд. Услуги омбудсмена бесплатные, он обязан рассмотреть жалобу в течение 15 рабочих дней. Его решение обязательно к исполнению, но может быть оспорено в суде.

Также с приходом лета начинается третий этап амнистии капиталов, который продлится до 1 марта 2020 года. Правила ужесточают: в отличие от первых двух этапов, нужно будет не только раскрыть соответствующие сведения, но и перерегистрировать подконтрольные иностранные компании в одном из специальных административных районов — на острове Русском (Владивосток) или острове Октябрьском (Калининград).

Средства с иностранных счетов нужно перевести в российские банки. Участники амнистии капиталов получат гарантии освобождения от ответственности за налоговые нарушения, совершенные до 1 января 2019 года.

Сроки третьей волны амнистии капиталов дважды переносились: предполагалось, что процесс начнется 1 марта, сразу после второй волны, потом срок сдвигался на 1 мая.

Начиная с 1 июня супруги смогут составлять совместное завещание о передаче имущества наследникам. Таким образом, законными становятся две формы передачи имущества — по наследственному договору или совместному завещанию супругов.

Также с 1 числа вступают в силу ограничения на вывоз из России угля и нефтепродуктов на территорию Украины. Чтобы экспортировать туда указанные товары, необходимо получить специальное разрешение от Минэкономразвития, которое начало принимать заявки в мае. Поставки сырой нефти в соседнее государство с 1 июня будут запрещены.