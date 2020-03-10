Какие кружки есть в районном Доме культуры и Динской в частности?
После капитального ремонта районный Дом культуры возобновил свою работу.
Сейчас на постоянной основе там работают кружки и коллективы самодеятельного народного творчества.
“РВС” узнала, чем именно можно заняться в КДО Динского района и Динской в частности.
ВОКАЛЬНЫЙ ЖАНР
1. Народный хор ветеранов труда “Красная гвоздика” (старшее поколение от 50 лет).
Адрес: Динская, Красная, 23.
Руководитель: Виктор Вербицкий.
Расписание: понедельник, четверг с 13.00-17.00, пятница с 13.00-18.00.
2. Народный хор “Кубань” (старшее поколение 50-78 лет).
Адрес: Динская, Красная, 23.
Руководитель: Ольга Хвостенко.
Расписание: вторник, четверг с 10.00-14.00.
3. Народный ансамбль песни “Коханочка” (средний возраст 16-45 лет).
Адрес: Динская, Красная, 23.
Руководитель: Наталия Тонких.
Расписание: понедельник, среда с 15.00-18.00.
4. Народный вокальный ансамбль “Кубаночка” (средний возраст 20-52 года).
Адрес: Динская, Красная, 23.
Руководитель: Елена Анисимова.
Расписание: понедельник с 16.00-18.00, четверг 17.00-19.00.
5. Народный вокальный ансамбль “Сувенир” (средний возраст 25-50 лет).
Адрес: Динская, Красная, 23.
Руководитель: Елена Пашенцева.
Расписание: понедельник с 10.00-12.00, среда с 16.00-18.00, пятница с 12.00-16.00 (индивидуально).
6. Детский вокальный кружок “Мелодика” (5-14 лет).
Адрес: Динская, Красная, 23.
Руководитель: Елена Кожемяка.
Расписание: среда, пятница с 12.00-17.00.
ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ ЖАНР
1. Образцовый хореографический ансамбль “Ладушки” (4-9 лет).
Адрес: Динская, Красная, 23.
Руководитель: заслуженный работник культуры Кубани Надежда Маркина.
Расписание: вторник с 17.00-20.00, среда с 18.00-20.00, четверг с 17.00-20.00, суббота с 10.00-13.30.
2. Образцовый хореографический ансамбль “Непоседы” (10-17 лет).
Адрес: Динская, Красная, 23.
Руководитель: Клементий Маркин.
Расписание: вторник с 09.30-11.10, среда с 14.30-16.00, пятница с 16.00-17.30, суббота с 12.00-16.00.
3. Детский хореографический коллектив “Зажигай” (дети от 4 лет).
Адрес: СДК пос. Украинский.
Руководитель: Ксения Черная.
Расписание: вторник, пятница с 15.30-19.00.
ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЖАНР
1. Образцовый театр - студия “Зеркало” (7-14 лет).
Адрес: Динская, Красная, 23.
Руководитель: Ирина Можегова.
Расписание: вторник с 9.00-11.00, четверг с 15.00-17.00, суббота с 12.00-14.30.
2. Театральный кружок “Платформа” (дети до 14 лет).
Адрес: Мира, 1.
Руководитель: Александра Кравцова.
Расписание: вторник с 16.30-18.30, среда с 16.30-19.00.
3. Театральный кружок “Капель” (дети до 14 лет).
Адрес: пос. Украинский, ул. Советов, 4/1.
Руководитель: Елена Котлярова.
Расписание: вторник, четверг с 16.00-18.00.
МУЗЫКАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЖАНР
1. Кружок народных инструментов “Кубанские узоры” (12-20 лет).
Адрес: Динская, Красная, 23.
Руководитель: Александр Алещенко.
Расписание: понедельник и четверг, индивидуальные занятия с 14.00-15.00, ансамбль с 15.00-16.30.
ЖАНР ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА
1. Кружок “ДПИ” “Ивушка” (от 50 до 70 лет)
Адрес: Динская, ул. Ульянова, 50.
Руководитель: мастер декоративно-прикладного искусства Кубани Валентина Монастырная.
Расписание: понедельник с 9.00-14.00, четверг с 10.00-13.00.
2. Кружок “ДПИ” “Умелица” (от 25 и старше).
Адрес: Динская, Красная, 23.
Руководитель: Жанна Солдатенкова.
Расписание: понедельник, вторник, среда с 10.00-13.00.
ЦИРКОВОЙ ЖАНР
1. Образцовая цирковая студия “Арлекино” (4-14 лет).
Адрес: Динская, Красная, 23.
Руководитель: Ольга Данилейко.
Расписание: понедельник, среда, четверг с 18.00-20.00, суббота с 17.00-20.00, воскресенье с 17.00-20.00.
2. Образцовая цирковая студия “Серпантин” (5-18 лет).
Адрес: пос. Украинский. ул. Советов, 4/1.
Руководитель: Наталья Снитко.
Расписание: понедельник, среда, пятница с 16.00-20.00, вторник, четверг (индивидуально) с 18.00-20.00, воскресенье с 13.00-15.00.
Дополнительную информацию о работе коллективов и кружков можно узнать по телефону: 6-29-93.
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