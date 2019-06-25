Мероприятия на День молодежи в Динском районе

28 июня 2019 года в Андреевском парке (ст. Динская, ул. 70 лет Октября, 1 «Б») будет проходить молодежный форум «Путь к успеху», который приурочен к Дню молодежи в России.





8.00 – 9.00

Прибытие на Форум участников из сельских поселений. Регистрация участников.

9.00 – 9.30

Общее построение для проведения массовой зарядки.

9.30 – 10.00

Массовая зарядка.

10.00 – 11.30

Круглый стол на тему «Здоровый образ жизни-норма здоровья». В рамках проведения — знакомство с экспертами.

Виталий Христинин — чемпион мира по Панкратион.

Чемпион всероссийского турнира по рукопашному бою. Призёр России по армейскому рукопашному бою, чемпион ЮФО по ММА(смешанным боевым единоборствам ). Чемпион ЮФО по спортивной борьбе грэпплиг. Чемпион международного турнира по рукопашному бою.

Сергей Целовальников — мастер спорта России, 8-кратный победитель первенства России по гребле на байдарках.

Многократный победитель ЮФО и Краснодарского края по гребле на байдарках.

Владимир Водяных — ветеран спорта, мастер спорта по тяжелой атлетике и пауэрлифтингу, чемпион мира, заслуженный тренер.

Антон Гома — неоднократный чемпион и призер Краснодарского края и ЮФО по пауэрлифтингу и тяжёлой атлетике, многократный призёр и участник силового экстрима. КМС по пауэрлифтингу.

11.30 – 12.20

Кофе-брейк.

12.20 – 14.30

Мастер класс по йоге, аэробике и т.д. от участников физкультурно-спортивного клуба Юлии Кондратьевой.

14.30 – 15.30

Обед.

15.30 – 17.00

Круглый стол «Диалог поколений» с представителями Совета ветеранов муниципального образования Динской район. Темы беседы «Россия — страна огромных возможностей».

Эксперты:

председатель Динского районного Совета ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Прокопова Валентина Николаевна;

заместитель председателя Совета ветеранов войны, труженики тыла, вооруженных сил и Правоохранительных органов Павел Богомаз.

17 .00 – 19.30

Квест «В ритме спорта».

19.30-21.30

Концертно-развлекательная программа.

Выступление ди-джея dj_linch.

Пенная дискотека.

21.30-22.00

Отъезд участников Форума.





Желающие принять участие в форуме могут зарегистрироваться по номерам телефонов: 8 (86162) 6-25-85; 8 (929) 843-04-94.



