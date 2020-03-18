Какие меры профилактики пандемии действуют в Динском районе

На территории Динского района действует режим повышенной готовности.

На период его действия исключаются заезды различных творческих коллективов, в том числе и школьников на территорию района. Кроме того, запрещается проведение межшкольных, межмуниципальных спортивных, культурных, зрелищных, публичных и иных мероприятий, на которых присутствует более 50 человек.

Запретили на территории Динского района все массовые мероприятия.

Необходимо отменить командировки сотрудников и прием делегаций на территории учреждений.

Ограничивают также обслуживание пользователей библиотеками, но при этом обеспечивают удаленный доступ к их информационным ресурсам.

Приказом исполняющего обязанности начальника отдела культуры администрации Динского района Дмитрия Синдей также временно приостанавливаются занятия в клубах, творческих коллективах, а также посещение кинозалов в культурно-досуговых учреждениях.

Кроме того, обязуют проводить все меры предосторожности и санитарного контроля: проверять здоровье работников учреждений культуры, проводить дезинфекционные мероприятия и т. д.

Журналист “РВС” пообщалась с директором Дома культуры станицы Динской Натальей Ткачевой, которая рассказала, что все запланированные в ближайшее время мероприятия отменяются. Работа кружков приостановлена. Сотрудники предпринимают все меры, предписанные режимом повышенной готовности.

Директор киноцентра “40 лет победы” Раиса Колоколова также объяснила, что в учреждении соблюдены все меры предосторожности - для обслуживающего персонала закуплены средства личной защиты, регулярно проводится влажная уборка, обработка дезинфицирующими средствами. Кроме того, очищается воздух с помощью специального аппарата. Сейчас ожидают поставку градусников, которые смогут измерять температуру у посетителей на расстоянии.

Кинотеатр работает в штатном режиме, так как количество людей, посещающих сеансы, не превышает допустимые нормы.

В целом, обстановка по району остается стабильной. На данный момент заболевших коронавирусом не выявлено.