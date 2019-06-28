Какие направления есть в Детско-юношеской спортивной школе № 3?

Продолжаем серию публикаций о спортивных школах района, чтобы динчанам было проще сориентироваться в какую секцию определить ребенка в следующем учебном году. В этот раз мы собрали информацию о программах, по которым готовят в детско-юношеской спортивной школе №3. Здесь вы узнаете с какого возраста принимают ребенка и данные о тренерах. Об общеразвивающих программах в этом учреждении читайте в следующем номере.

Общеразвивающие программы

Теннис

Возраст: от 7 до 18 лет.

Педагоги

Оксана Горелова. Высшее профессиональное образование. Педагогический стаж – 6 лет.



футбол

Возраст: от 8 до 18 лет.

Педагоги

Василий Демешко. Среднее техническое образование. Общий стаж работы – 39 лет, педагогический – 29 лет.

Владимир Тупиченко. Высшее физкультурное образование. Первая квалификационная категория. Общий стаж работы – 39 лет, педагогический – 39 лет.

Шота Сепертеладзе. Высшее педагогическое образование. Высшая квалификационная категория. Общий стаж работы – 39 лет, педагогический – 31 год.

Александр Козлов. Высшее педагогическое образование. Высшая квалификационная категория. Общий стаж работы – 41 год.



Киокусинкай карате-до

Возраст: от 6 до 9 лет.

Педагоги

Сергей Сидоренко. Высшее профессиональное образование, педагогический стаж – 7 лет.



Тайский бокс

Возраст: от 7 до 18 лет.

Педагоги

Александр Маценко. Высшее профессиональное образование.



Бадминтон

Возраст: от 8 до 18 лет.

Педагоги

Ольга Горчакова. Высшее профессиональное образование. Педагогический стаж – 7 лет.



Пауэрлифтинг

Возраст: от 10 до 18 лет.

Педагоги

Антон Тарасов. Высшее профессиональное образование. Педагогический стаж – 8 лет.

Легкая атлетика

Возраст: от 9 до 18 лет.

Педагоги

Елена Коротаева. Тренер-преподаватель первой категории. Высшее профессиональное образование. Педагогический стаж – 12 лет.

Дмитрий Родионов. Среднее профессиональное образование. Педагогический стаж – 3 года.



Бокс

Возраст: от 7 до 18 лет.

Педагоги

Виталий Бодров. Среднее профессиональное образование. Педагогический стаж – 20 лет.

Григор Даштоян. Высшее профессиональное образование. Педагогический стаж – 7 месяцев.



Рукопашный бой

Возраст: от 7 до 18 лет.

Педагоги

Сергей Каленский. Высшее профессиональное образование. Педагогический стаж – 1 год.



Регби

Возраст: от 7 до 18 лет.

Педагоги

Николай Еременко. Мастер спорта по регби. Высшее физкультурно-спортивное образование. Педагогический стаж – 12 лет.

Николай Шугай. Мастер спорта международного класса. Высшее профессиональное образование. Педагогический стаж – 6 месяцев.



Спортивная

акробатика

Возраст: от 6 до 18 лет.

Педагоги

Александр Тур. Высшее профессиональное образование. Педагогический стаж – 30 лет.





Адаптивная физическая культура

Пауэрлифтинг

Возраст: от 10 до 18 лет.

Педагоги

Юрий Шкабарня. Заслуженный тренер России, доцент кафедры адаптивной физической культуры Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. Стаж работы – 31 год.





Предпрофессиональные программы

Пауэрлифтинг

Возраст: от 10 до 18 лет

Педагоги: Антон Тарасов. Высшее профессиональное образование. Награжден почетной грамотой Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. Стаж работы в дополнительном образовании 8 лет.



Киокусинкай

карате-до

Возраст: от 10 до 18 лет

Педагоги: Сергей Сидоренко - Высшее профессиональное образование (физкультурно-спортивное), первая квалификационная категория, кандидат в мастера спорта. Педагогический стаж 7 лет.



Бокс

Возраст: от 10 до 18 лет

Педагоги: Виталий Бодров.Среднее профессиональное образование. Педагогический стаж 20 лет.

Григор Даштоян. Высшее профессиональное образование.



Регби

Возраст: от 8 до 18 лет

Педагоги: Николай Еременко, мастер спорта по регби. Образование высшее, физкультурно-спортивное. Педагогический стаж 12 лет.

Николай Шугай, мастер спорта международного класса. Высшее профессиональное образование. Педагогический стаж 6 месяцев.



Футбол

Возраст: от 8 до 18 лет

Педагоги: Алексей Бойченко, высшее физкультурно-спортивное образование, кандидат в мастера спорта. Педагогический стаж 17 лет.

Василий Демешко. Педагогический стаж 29 лет

Александр Михайлов, высшее физкультурно-спортивное образование. Педагогический стаж 1 год.

Шота Сепертеладзе, высшее педагогическое образование, высшая квалификационная категория. Педагогический стаж 31 год

Владимир Тупиченко, высшее физкультурно-спортивное образование, отличник физической культуры. Педагогический стаж 40 лет.

Александр Козлов, высшее педагогическое образование, высшая квалификационная категория. Педагогический стаж 38 лет.



Легкая Атлетика

Возраст: от 9 до 18 лет

Педагоги: Елена Коротаева −1 категория, высшее профессиональное образование. Педагогический стаж 12 лет

Дмитрий Родионов– среднее профессиональное образование. Педагогический стаж 3 года.



«Рукопашный бой»

Возраст: от 7 до 18 лет

Педагоги: Сергей Каленский. Высшее профессиональное образование. Педагогический стаж 1год.



«Бадминтон»

Возраст: от 8 до 18 лет

Педагоги: Ольга Горчакова - высшее профессиональное образование. Педагогический стаж 7 лет



«Спортивная акробатика»

Возраст: от 6 до 18 лет

Педагоги: Яна Качкина. Высшее профессиональное образование. Педагогический стаж - 13,5 года.

Владимир Харьковских. Высшее профессиональное образование. Педагогический стаж 33 года.

Александр Тур. Высшее профессиональное образование. Педагогический стаж - 32 года.



«Тайский бокс»

Возраст: от 10 до 18 лет

Педагоги: Александр Маценко. Высшее профессиональное образование. Педагогический стаж - 7 лет.



«Теннис»

Возраст: от 7 до 18 лет

Педагоги: Оксана Горелова, Высшее профессиональное образование. Педагогический стаж - 4,5 года.

Контакты:

+7 (861) 626-62-49

sportschooldinsk@mail.ru

Адрес: ст. Динская,

ул. Октябрьская, 2.





Скачать образец заявления и подробно ознакомиться с правилами приема можно на сайте школы. Также подать заявку на прием можно через навигатор.