Нарушения в детской поликлинике. Что обнаружила прокуратура?
После выхода в свет материала «Почему УЗИ в детской поликлинике малыши ждут месяцами» прокуратура района начала проверку, в ходе которой выявлены обстоятельства ненадлежащего оказания медицинских услуг в детской поликлинике в части прохождении ими УЗИ.
Установлено, что на территории Динского района на учете в Динской ЦРБ состоит 28734 ребенка, из них 8852 – в Динском сельском поселении.
Согласно штатному расписанию, в детской поликлинике ГБУЗ «Динская ЦРБ» Министерства здравоохранения Краснодарского края предусмотрено 9 должностей врачей для проведения УЗИ, из них 4 для проведения обследования детского населения, которые заполнены в полном объеме.
В ЦРБ имеются 4 аппарата для проведения ультразвукового обследования детям. Все они функционируют. При этом, как показала проверка, указанного медицинского персонала недостаточно для того, чтобы своевременно проводить обследования детей.
В частности, при проверке выявлены факты длительного непроведения малолетним пациентам ультразвукового исследования сердца и желудочно-кишечного тракта. Причинами указанной ситуации явилась недостаточность специалистов, которые обучены для проведения исследований в данной сфере.
«В целях устранения выявленных нарушений законодательства об основах охраны здоровья граждан прокуратурой района главному врачу ЦРБ внесено представление, в ходе рассмотрения которого организовано и проведено обследование 80 детей, состоящих в очереди, решается вопрос о расширении штата медицинского персонала.
Устранение нарушений поставлено на контроль в прокуратуре района», – сообщил журналисту «РВС» помощник прокурора Динского района Михаил Бегин.
Комментарии
Неужели на эту проблему обратили внимание? Радует,а то по пол года,а то и дольше ждём. Нам уже 5 месяцев,а ещё много чего не прошли.