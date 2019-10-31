Нарушения в детской поликлинике. Что обнаружила прокуратура?

После выхода в свет материала «Почему УЗИ в детской поликлинике малыши ждут месяцами» прокуратура района начала проверку, в ходе которой выявлены обстоятельства ненадлежащего оказания медицинских услуг в детской поликлинике в части прохождении ими УЗИ.

Установлено, что на территории Динского района на учете в Динской ЦРБ состоит 28734 ребенка, из них 8852 – в Динском сельском поселении.

Согласно штатному расписанию, в детской поликлинике ГБУЗ «Динская ЦРБ» Министерства здравоохранения Краснодарского края предусмотрено 9 должностей врачей для проведения УЗИ, из них 4 для проведения обследования детского населения, которые заполнены в полном объеме.

В ЦРБ имеются 4 аппарата для проведения ультразвукового обследования детям. Все они функционируют. При этом, как показала проверка, указанного медицинского персонала недостаточно для того, чтобы своевременно проводить обследования детей.

В частности, при проверке выявлены факты длительного непроведения малолетним пациентам ультразвукового исследования сердца и желудочно-кишечного тракта. Причинами указанной ситуации явилась недостаточность специалистов, которые обучены для проведения исследований в данной сфере.

«В целях устранения выявленных нарушений законодательства об основах охраны здоровья граждан прокуратурой района главному врачу ЦРБ внесено представление, в ходе рассмотрения которого организовано и проведено обследование 80 детей, состоящих в очереди, решается вопрос о расширении штата медицинского персонала.

Устранение нарушений поставлено на контроль в прокуратуре района», – сообщил журналисту «РВС» помощник прокурора Динского района Михаил Бегин.