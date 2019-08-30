Какие нововведения ожидают россиян в сентябре?

Законы, которые вступают в силу в сентябре 2019 года.





Протокол о ДТП можно будет оформить онлайн

С 1 сентября водители, попавшие в ДТП, смогут оформлять европротокол онлайн через портал госуслуг. Для этого у участников происшествия должно быть мобильное приложение «Помощник ОСАГО».

В Госдуме считают, что нововведение облегчит взаимодействие между страховыми компаниями и их клиентами, а также снизит количество пробок на дорогах из-за мелких происшествий.





Заканчивается срок перерасчета пенсий работников села

1 сентября истекает срок, в течение которого Пенсионный Фонд России должен пересчитать размер фиксированной выплаты к пенсиям работников сельского хозяйства.

Проработавшим там не менее 30 лет с 1 января 2019 года полагается 25-процентная надбавка к фиксированной части пенсии. Она делается автоматически при наличии в выплатном деле необходимой информации.





Контроль цен в кино и на развлекательные мероприятия

Запрещается c 1 сентября продавать билеты в театры, цирки, музеи и на концерты по цене выше той, что указана на самом билете. Стоимость дополнительных услуг, например доставки, должна быть менее 10% цены билетов. Также вводятся новые условия их возврата.





Компенсации для журналистов в горячих точках

Журналист, работающий в горячей точке, с 1 сентября сможет получить компенсацию от редакции в случае причинения вреда здоровью. При этом у него должен быть трудовой договор с редакцией. В случае гибели компенсацию получит его семья.

Срок выплаты — 30 дней с даты представления необходимых документов.





На открытых заседаниях суда будет вестись аудиозапись

На заседаниях по гражданским и уголовным делам в судах первой и апелляционной инстанций с 1 сентября будет обязательно вестись аудиозапись. Ее неточность можно будет оспорить. Это не касается заседаний суда в закрытом режиме.

Состав суда при рассмотрении гражданских, административных и арбитражных дел будет формироваться автоматизированно.





В некоторых населенных пунктах администрация сможет выполнять функции нотариуса

Органы местного самоуправления городских и муниципальных округов с 1 сентября смогут оказывать нотариальные услуги, например удостоверение доверенностей, свидетельствование верности копий документов. Заниматься вопросами распоряжения наследством и имуществом они не будут, чтобы исключить злоупотребления.

Нововведение коснется населенных пунктов, где нет своего нотариуса.





Призывники смогут отказаться от отсрочки от службы в армии

Граждане, имеющие право на освобождение или отсрочку от призыва на военную службу, смогут с 1 сентября отказаться от этого права. Достаточно подать заявление в призывную комиссию.

У призванных на службу до 1 сентября 2019 года появилась возможность уволиться досрочно, если основания для этого возникли в период прохождения службы — например, родился второй ребенок.





Появится еще одна категория налогоплательщиков

2 сентября добавится новая категория налогоплательщиков — участники специальных инвестиционных контрактов. Это инвесторы, которые заключают спецсоглашение с государством. В нем фиксируются обязательства инициатора проекта, а также гарантии поддержки от государства.

Такие инвесторы смогут получить льготы по налогу на прибыль в течение всего срока действия контракта.





Новые нормы снятия и перевода денег через электронные кошельки

Клиент сможет с 15 сентября снять наличные с помощью анонимных электронных средств платежа (например, электронного кошелька), если он прошел процедуру упрощенной идентификации, и при этом общая сумма выдаваемых наличных денежных средств не превышает 5 тыс. рублей в день и 40 тыс. рублей в месяц.

Кроме того, клиент может таким же образом перевести деньги на банковский счет в пользу юрлиц и ИП, если остаток средств в любой момент составляет не более 60 тыс. рублей, а общая сумма перевода не превышает 200 тыс. рублей в месяц.





Россиянам будет проще оформить излишки используемой земли

С 16 сентября упрощается проведение комплексных кадастровых работ. В частности, если во время проведения этих работ выясняется, что гражданин использует большую площадь, чем по документам, он сможет оформить эти излишки земли.

Закон также регламентирует выполнение комплексных кадастровых работ в зависимости от особенностей расположения на земельных участках различных объектов: улиц, скверов, многоквартирных домов, садоводческих и огороднических хозяйств, линейных объектов, лесов и т. д.





Новые правила обращения с опасными отходами

Создается федеральная система обращения с отходами I и II классов опасности. ИП и юрлица с 25 сентября смогут накапливать отходы, обрабатывать, утилизировать и т. д. самостоятельно либо передавать их федеральному оператору (Росатом).

Депутаты считают, что данные нововведения — это гарантия того, что все опасные отходы будут обязательно утилизированы.