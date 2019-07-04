Какие новые социальные объекты и когда появятся в Динском районе?

Динской район в 2019 году богат на количество строящихся социальных объектов. Некоторые из них пока находятся только на этапе проектирования, другие — строятся уже полным ходом.

«РВС» выяснила, когда динчанам ждать новые детские сады, школы и спортивные учреждения?

Школа на 1100 мест в поселке Южный

На строительно-монтажные работы заложено 726 461 736,41 руб.

Из этих средств уже освоено почти 600 миллионов рублей.

Сейчас завершаются отделочные работы и благоустраивают территорию.

До 8 августа 2019 года должны завершить строительство.

Ввод в эксплуатацию планируется до 1 сентября.

Детский сад на 200 мест по улице Королева, 47 в станице Новотитаровской.

Объем финансирования составляет 144 693 725 руб.

Уже выполнены и оплачены строительно-монтажные работы на сумму: 19 657 082 руб., также согласно контракта подрядной организации перечислен авансовый платеж в размере 30% (43 408 177,57 руб).

Подрядной организацией устроена монолитная плита перекрытия на отметке -100.

Выполнены работы по заливке бетонных колонн первого этажа.

Завершить строительство планируется до ноября, а ввести в эксплуатацию — в конце текущего года.



Детский сад по улице Центральная, 22 а в поселке Зарождение Мичуринского сельского поселения.

В настоящий момент ведутся проектные работы.

Ориентировочная стоимость выполнения строительно-монтажных работ составляет 200 212, 58 тыс. руб.

Когда будет начато строительство еще не определено.

Крытый плавательный бассейн в БОУ СОШ № 1

На строительно-монтажные заложено 130 173 998,64 руб.

Уже освоено более 10,5 миллионов рублей.

Сейчас выполняются работы по устройству гидроизоляции в котловане под резервуар дождевых стоков. Также производится кладка внутренних перегородок.

Завершить строительство планируют в конце октября, а ввести в эксплуатацию бассейн — в ноябре.

Закончено строительство ВОП на хуторе Карла Маркса Новотитаровского сельского поселения.

В 2018 году завершены строительно-монтажные работы в полном объеме. Всего на него затратили 11 092 286,26 руб.

Уже в июне текущего года офис врача общей практики начал работу. Сейчас он передан в краевое ведомство.

Спортивный центр по улице Красной, 1Б/1 в станице Динской

В настоящий момент проходит государственную экспертизу.

Ориентировочная стоимость выполнения строительно-монтажных работ составляет 407 596 000 руб.

В данный момент сроки строительства пока неизвестны.





Малобюджетный спортивный комплекс по улице Широкой, 48А в станицеНовотитаровской Динского района.

Проект проходит государственную экспертизу.

Ориентировочная стоимость выполнения строительно-монтажных работ составляет 30 000 000 руб.

Планируется начало строительства в 2019 году.





Кроме того, в Динском районе проектируются спортивные залы:

Территория СОШ №14 в станице Васюринской;

СОШ №21, село Красносельское;

ООШ №9, хутор Карла Маркса.

Также ведутся работы по проектированию ВОПа в поселке Агроном Мичуринского сельского поселения.