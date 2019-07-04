Какие новые социальные объекты и когда появятся в Динском районе?
Динской район в 2019 году богат на количество строящихся социальных объектов. Некоторые из них пока находятся только на этапе проектирования, другие — строятся уже полным ходом.
«РВС» выяснила, когда динчанам ждать новые детские сады, школы и спортивные учреждения?
Школа на 1100 мест в поселке Южный
На строительно-монтажные работы заложено 726 461 736,41 руб.
Из этих средств уже освоено почти 600 миллионов рублей.
Сейчас завершаются отделочные работы и благоустраивают территорию.
До 8 августа 2019 года должны завершить строительство.
Ввод в эксплуатацию планируется до 1 сентября.
Детский сад на 200 мест по улице Королева, 47 в станице Новотитаровской.
Объем финансирования составляет 144 693 725 руб.
Уже выполнены и оплачены строительно-монтажные работы на сумму: 19 657 082 руб., также согласно контракта подрядной организации перечислен авансовый платеж в размере 30% (43 408 177,57 руб).
Подрядной организацией устроена монолитная плита перекрытия на отметке -100.
Выполнены работы по заливке бетонных колонн первого этажа.
Завершить строительство планируется до ноября, а ввести в эксплуатацию — в конце текущего года.
Детский сад по улице Центральная, 22 а в поселке Зарождение Мичуринского сельского поселения.
В настоящий момент ведутся проектные работы.
Ориентировочная стоимость выполнения строительно-монтажных работ составляет 200 212, 58 тыс. руб.
Когда будет начато строительство еще не определено.
Крытый плавательный бассейн в БОУ СОШ № 1
На строительно-монтажные заложено 130 173 998,64 руб.
Уже освоено более 10,5 миллионов рублей.
Сейчас выполняются работы по устройству гидроизоляции в котловане под резервуар дождевых стоков. Также производится кладка внутренних перегородок.
Завершить строительство планируют в конце октября, а ввести в эксплуатацию бассейн — в ноябре.
Закончено строительство ВОП на хуторе Карла Маркса Новотитаровского сельского поселения.
В 2018 году завершены строительно-монтажные работы в полном объеме. Всего на него затратили 11 092 286,26 руб.
Уже в июне текущего года офис врача общей практики начал работу. Сейчас он передан в краевое ведомство.
Спортивный центр по улице Красной, 1Б/1 в станице Динской
В настоящий момент проходит государственную экспертизу.
Ориентировочная стоимость выполнения строительно-монтажных работ составляет 407 596 000 руб.
В данный момент сроки строительства пока неизвестны.
Малобюджетный спортивный комплекс по улице Широкой, 48А в станицеНовотитаровской Динского района.
Проект проходит государственную экспертизу.
Ориентировочная стоимость выполнения строительно-монтажных работ составляет 30 000 000 руб.
Планируется начало строительства в 2019 году.
Кроме того, в Динском районе проектируются спортивные залы:
Территория СОШ №14 в станице Васюринской;
СОШ №21, село Красносельское;
ООШ №9, хутор Карла Маркса.
Также ведутся работы по проектированию ВОПа в поселке Агроном Мичуринского сельского поселения.
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