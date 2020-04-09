Какие проблемы принес карантин продуктовым магазинам на рынке
Многим людям карантин принес очень много ограничений, проблем с передвижением, с работой. Коснулось это и предпринимателей.
Так, в редакцию «РВС» обратилась динчанка, у которой свой магазин на динском центральном рынке.
«31 марта утром нам всем сообщили, что торговля приостанавливается. У меня остались полные холодильники скоропортящихся продуктов. Да, мы можем вывозить товар из магазина, но где же его реализовывать?
Президент говорит о том, что продуктовые магазины должны работать. Почему же тогда закрыли их и аптеку? Тем более по документам у нас не рынок или ярмарка, а торговый комплекс.
Сейчас такие предприниматели, как я, несут огромные убытки: деньги вложили, а теперь просто придется все это выбросить? Как быть в такой ситуации?» – хочет знать Елена.
В администрации Динского района пояснили, что, согласно постановлению губернатора, работа всех торговых комплексов, ярмарок и рынков приостановлена.
Если ситуация не будет ухудшаться, то можно надеяться, что в ближайшее время все эти объекты торговли откроются.
Что касается компенсации предпринимателям, то пока этот вопрос решается на краевом уровне.
На федеральном уровне предусмотрена отсрочка от налоговых платежей, микрозайм под 0,1 % годовых.
Комментарии
Вот су...а страна долдонов.Спасибо вова