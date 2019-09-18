Какие профессии в Динском районе самые прибыльные?

«РВС» уже писала о том, кто из рабочих специальностей получает самую большую зарплату в России. Сейчас мы составили топ-5 профессий, работа которых лучше всего оплачивается в Динском районе (список основывается на предложениях работодателей).

Первое место занимает водитель категории C, D, E с опытом работы более 3-х лет. Ему предлагают заработную плату в размере 70 тысяч рублей.

Серебро взяла профессия риелтора. Этому специалисту обещают зарплату до 70 тысяч рублей. Самое интересное, что опыт работы в этой отрасли не обязателен.

Третье место. 54 450 рублей предлагают работодатели комплектовщику в сфере бытовой техники и электроники. Но трудиться придется вахтовым методом в Московской области. Обещают обеспечить проезд и комфортное проживание. И опыт работы совсем не обязателен.

На четвертом месте оказалась профессия слесаря-автомеханика грузовых автомобилей. Нужно иметь опыт работы более 3-х лет. Обещают платить заработную плату в 50 тысяч рублей. И это — за пятидневную рабочую неделю с 9 до 18.00.

Замыкает нашу пятерку моторист-агрегатчик. Он сможет заработать в Динском районе 50 тысяч рублей в месяц за ремонт грузовых авто. При этом опыт работы более 3-х лет также обязателен.

В некоторых объявлениях работодатели предлагают даже зарплату в более, чем 100 тысяч рублей, но трудиться придется в дальних странах, работая на круизных лайнерах посудомойкой, кухонных рабочим, или же гувернанткой.

К сожалению, далеко не все работники могут похвастаться столь высокой зарплатой. Судя по предложениям различных компаний, средняя зарплата в Динском районе остается на отметке в 25 тысяч рублей.