Какие работы ведутся в Динской на улицах Береговой и Мира?

В редакцию поступают сообщения с просьбой выяснить, что за работы проводятся на улицах Береговой и Мира в станице Динской. «Вырыты глубокие ямы. Это канализация? Можно ли врезаться жителям этих улиц?» – интересуется наша читательница.

Мы решили помочь разобраться. И обратились с этим вопросом в Динское сельское поселение. Глава поселения Виталий Литвинов подтвердил предположения динчан: «Это прокладывают центральную канализацию. Работы не так давно начались, это большая магистраль, она будет идти с Солнечного района и до ул. Пластуновской. Делают ее методом прокола. Она будет напорная. Подключиться к ней пока нельзя».

Справка

Основным отличием напорной канализации от безнапорных систем является независимость от угла наклона трубопроводов. Стоки перемещаются под действием специального грязевого (фекального) насоса, который способен измельчать органику и поднимать пульпу на нужную высоту. Проще говоря, напорная канализация – это система перекачки отходов с одного уровня высоты на другой. С точки зрения конструкции, это сеть герметичных трубопроводов, перемещающих стоки от насоса до приемного резервуара.