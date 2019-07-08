Какие улицы в Динской отремонтируют в этом году

Журналист «РВС» пообщалась с главой администрации Динского сельского поселения Виталием Литвиновым и выяснила, на каких улицах в райцентре появится новый асфальт в этом году.

«Что касается реконструкции улицы Красной, в данный момент проектно-сметная документация проходит экспертизу в крае», – отметил глава.

Также Виталий Литвинов рассказал, что в 2019 году проходит I этап капитального ремонта улицы Коммунальной. Приведут в порядок участок от улицы Гоголя до Ленина.

В настоящее время проведен ямочный ремонт от улицы Ленина до Садовой.

Подрядчиком стало НАО ДСУ № 1.

К выполнению работ приступят примерно 15 июля.

После согласования с ГИБДД улица Коммунальная будет частично перекрыта – ориентировочно по 3 квартала.

«Администрация приносит извинения за причиненные неудобства, связанные с ремонтными работами», – подчеркнул глава Динского сельского поселения.

С Министерством транспорта заканчивается согласование схемы объезда грузового транспорта. Его планируется направить по улицам Крайней, Краснодарской, Шевченко и по Коммунальной в том числе.

Ориентировочный срок окончания работ по I очереди – 1 ноября 2019 года.

«Одновременно с капитальным ремонтом проводится замена ветхих сетей на улице Коммунальной.

На участке от улицы Гоголя в направлении Садовой уже заменено 200 метров водопровода. Работы продолжаются», – рассказал Виталий Литвинов.





8 июля проходят торги, на которых определят подрядчика по ремонту четырех улиц: Октябрьской, Первомайской, Кирпичной и Линейной.

Улицы Октябрьскую (от Гоголя до Садовой) и Первомайскую (от Красной до Коммунальной) сделают в асфальтном исполнении.

А на Кирпичной (от Красной до Коммунальной) и Линейной (от Красной до Краснодарской), кроме асфальтированной проезжей части, будут и тротуары.

Все улицы должны быть отремонтированы до начала ноября.