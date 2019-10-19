Какие услуги МРЭО ГИБДД можно получить через Интернет?

Люди, имеющие доступ Интернету, могут зарегистрироваться на Едином портале государственных и муниципальных услуг «www.gosuslugi.ru» и воспользоваться всеми преимуществами быстрого и бесконтактного документооборота:

- Сокращение сроков предоставления услуг (прием заявителей осуществляется в удобное для них время без ожидания в очереди).

- Бланки заявлений и платежные документы формируются и подготавливаются самостоятельно не обращаясь в орган, предоставляющий государственную услугу, возможность оплаты государственной пошлины со скидкой 30%.

- Снижение коррупционных рисков.

- Снижение административных барьеров и повышение доступности получения государственных и муниципальных услуг.

Как рассказал начальник ОРЭР по Динскому району МРЭО № 1 ГИБДД ГУ МВД России майор полиции Дмитрий Писаренко МРЭО ГИБДД (по обслуживанию г. Краснодара и Динского района) ГУ МВД России по Краснодарскому краю предоставляет следующие услуги в электронном виде:

Государственная услуга по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним.

1.1 Подуслуга «Прекращение регистрации транспортного средства прежним собственником по истечении 10 суток со дня заключения сделки купли-продажи, при отсутствии регистрации транспортного средства за новым собственником» может оказываться без личного очного посещения заявителем подразделения ГИБДД. Заявитель может получить услугу в том случае, если он является прежним собственником транспортного средства, транспортное средство продано новому собственнику и к заявлению приложен договор купли-продажи. Срок предоставления услуги – не позднее следующего рабочего дня, после обращения заявителя в подразделение ГИБДД с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг.

2.Проведение экзаменов на право управления транспортными средствами, выдача водительских удостоверений:

- Получение водительского удостоверения

- Замена водительского удостоверения

- Получение международного водительского удостоверения

3.Зарегистрироваться и создать учетную запись можно самостоятельно на сайте www.gosuslugi.ru, либо в любом удобном многофункциональном центре (МФЦ).