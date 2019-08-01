Какие законы вступают в силу с августа 2019 года?

Освобождение «ипотечных каникул» от НДФЛ

С 1 августа «денежная выгода», полученная в связи с «ипотечными каникулами», не будет облагаться налогом на доходы физических лиц.

Также не будет взиматься госпошлина за изменение в записи ЕГРН в связи с изменением договора об ипотеке из-за ипотечных каникул.

Пенсии работающих пенсионеров повысятся

Ежегодно 1 августа работающим пенсионерам выплаты по старости и по инвалидности перерасчитывают. Прибавка разная для каждого и зависит она от заработка и суммы взносов в Пенсионный фонд. Деньги поступят на счета получателей автоматически.

Добровольное страхование жилья от ЧС

С 4 августа регионы разработают программы добровольного страхования жилья. Те, кто оформит такую страховку, смогут получить от государства выплату или новое жилье. Для более полного возмещения ущерба будут задействованы сразу три источника: федеральный и региональный бюджеты, средства страховщиков.

Тот, кто жилье не застраховал, сможет рассчитывать только на помощь государства.

Новые правила регистрации автомобилей

С 4 августа необязательно ездить в ГИБДД, чтобы поставить новую машину на учет. Зарегистрировать покупку и получить номерные знаки можно сразу у дилеров, включенных в соответствующий реестр.

Правила регистрации на вторичном рынке остаются прежними.

Проверка зарубежных счетов чиновников станет более эффективной

Генпрокуратура с 6 августа сможет через ЦБ запрашивать сведения о наличии у российских чиновников вкладов и сбережений в иностранных банках за рубежом. Последний в свою очередь обращается с запросом о предоставлении информации в зарубежные центральные банки.

Раньше контрольные органы напрямую обращались в иностранные банки, что не всегда было эффективно.

Ответственность за непропуск скорой помощи

С 6 августа за препятствование деятельности медработников, в том числе за непропуск машины скорой помощи, если такие действия не содержат уголовного состава, штраф составит от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, а срок лишения прав — до года. Если по вине нарушителя погиб человек, виновному грозит лишение свободы на срок до четырех лет.

Наказание за «зарплатное рабство»

С 6 августа работодателей, отказавшихся сменить своему сотруднику по его заявлению зарплатный банк, будут штрафовать.

Для должностных лиц административный штраф должен составить от 10 тыс. до 20 тыс. рублей (предусмотрено предупреждение), для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 1 тыс. до 5 тыс. рублей, для юрлиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. При этом сменить кредитную организацию можно будет не за пять, а за 15 дней.

Ужесточение ответственности за подделку документов

Уголовная ответственность за подделку паспортов повысится до 3 лет лишения свободы. Штраф за сообщение ложных сведений (например, при подаче документов на загранпаспорт) возрастет и составит до 10 тыс. рублей.

Борьба с незаконными лотереями

ФНС с 6 августа сможет проводить контрольные закупки для выявления организаторов незаконных лотерей и азартных игр. Это поможет выявлять доменные имена и сетевые адреса, позволяющие определить сайты, используемые для такой деятельности. Служба сможет самостоятельно заключать сделки, позволяющие выявлять номера счетов для перечисления средств, а также подтверждать, что на этих сайтах гражданам предлагаются азартные игры.

В ветхом жилье можно будет обойтись без счетчиков

С 6 августа жильцы ветхих, изношенных и подлежащих сносу многоквартирных домов бессрочно наделяются правом не устанавливать счетчики. При этом платить они будут по обычным, а не повышенным нормативам.

Кроме того, не нужно ставить счетчики в домах, которые включены в программу реновации со сроком расселения в течение 3 лет.