Какие законы вступают в силу в декабре 2019 года
О том, какие законы для россиян подготовили чиновники в последнем месяце этого года, читайте ниже.
Маркированных товаров станет больше
Расширится перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке (сейчас это алкоголь, сигареты, молочные продукты и обувь, меховые изделия, некоторые лекарства).
С 1 декабря начнут маркировать:
- предметы одежды и постельное белье;
- духи и туалетная вода;
- шины и покрышки;
- фотокамеры, фотовспышки и лампы-вспышки.
Как сообщают в Госдуме, обязательная маркировка позволит снизить количество контрафакта на рынке и защитить граждан от некачественных товаров и подделок.
Расходы на маркировку войдут в стоимость каждого товара.
Изменения для автомобилистов
Автовладельцы с 1 декабря должны установить зимние шины (кроме тех, кто использует всесезонную резину).
Согласно пункту 5.5 приложения № 8 к Техрегламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», «запрещается использовать автомобиль, на котором не установлены зимние шины, в период зимы. Установка шин производится сразу на все колеса».
В КоАП РФ пока нет прямого указания на то, каким должен быть штраф за езду на летней резине зимой, но в главе 12 указанного кодекса есть положение о том, что за эксплуатацию автомобиля на изношенной зимней резине водителю грозит штраф в размере 500 рублей.
Также в декабре вводится новый экологический класс для транспортных средств категорий M и N по классификации Таможенного союза. К ним относятся легковые автомобили, автобусы, троллейбусы и любые грузовики. Принятый стандарт будет регулировать требования к содержанию вредных веществ в выхлопных газах.
Студентов медицинских вузов распределят
С декабря в некоторые вузы вернется система распределения выпускников. По муниципальным и государственным медицинским учреждениям будут распределять молодых врачей, которые учились на бюджетных отделениях.
Уголовное наказание за продажу лекарств без рецепта
С декабря в России вводится уголовная ответственность за продажу без рецепта от врача таких сильнодействующих лекарств, как противосудорожный препарат для эпилептиков прегабалин, анальгетик тапентадол и тропикамид, который офтальмологи использовали для исследования глазного дна. Они входят в перечень жизненно необходимых препаратов.
Сим-карты защитят отечественной криптографией
Сим-карты начнут шифровать криптографией российского производства — таково было требование ФСБ. Пользователи изменений не почувствуют: цены на связь не вырастут, и менять карту не придется.
Реестр недобросовестных водопользователей
Юридических и физических лиц с 1 декабря смогут включать в реестр недобросовестных водопользователей, например, если они используют водный объект нецелевым образом. Это будет основанием для отказа в предоставлении других водных объектов в пользование.
Реестр будет размещаться в интернете в свободном доступе.
Повышение эффективности предупреждения ЧС
C 31 декабря уточняется состав, полномочия органов предупреждения и ликвидации ЧС, порядок принятия решения о введении ЧС, а выплаты пострадавшим будут делать оперативнее.
Работа с платежными агрегаторами
Чтобы банк мог работать с платежным агрегатором (например, Яндекс.Кассой), тот должен:
быть банковским платежным агентом и российским юрлицом;
заключать договоры с компаниями и ИП от имени банка и на условиях, которые он определит;
соблюдать требования ЦБ РФ к защите информации.
Максимальная компенсация для пассажиров от перевозчиков увеличится
С 28 декабря максимальная ответственность за:
смерть/увечья пассажира составит 128821 СПЗ* (около 9 млн рублей);
задержку пассажира — 5346 СПЗ* (около 470 тыс. рублей);
задержку багажа — 1288 СПЗ* (около 113 тыс. рублей);
задержку груза — 22 СПЗ* (около 2 тыс. рублей).
*1 СПЗ (расчетная единица Международного валютного фонда) равен примерно 88 рублям. Этот курс колеблется.
Не забудьте заплатить налоги
Россияне должны заплатить налоги за 2018 год до 2 декабря. Со следующего дня уже будет начисляться пеня. Вообще, прием налогов заканчивается 1 декабря, но в этом году оно выпало на воскресенье, поэтому россиянам дали еще день на уплату.
Налогоплательщик, не успевший в срок до 2 декабря расплатиться с Федеральной налоговой службой, попадет в разряд должников. А это влечет за собой возможный арест банковского счета и наложение запрета на выезд за границу.
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