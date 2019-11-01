Какие законы вступают в силу в ноябре

Микрокредиты под залог жилья теперь запрещены

С 1 ноября микрофинансовые организации больше не могут выдавать гражданам займы, которые обеспечены жилым помещением заемщика или доли в нем. Это позволит защитить людей от возможного мошенничества и не дать им лишиться крыши над головой.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил: «недопустимо, когда человек лишается единственной квартиры из-за незначительного по сравнению с ее стоимостью микрокредита. Этим законом будет положен конец многим нелегальным схемам по отъему жилья, которые использовались с задействованием микрофинансовых организаций».

Сделки с имуществом будут защищены

Вступает в силу закон, защищающий граждан от мошенничества с использованием электронной подписи при сделках с недвижимостью. С 1 ноября Росреестр должен будет сообщать собственнику о поступлении заявки на электронную сделку с его недвижимостью уже в день подачи такого заявления, так что теперь мошенники не смогут продать недвижимость без ведома ее владельца.

«Все эти меры дополнительно усилят защиту имущества наших граждан от противоправных действий», — отметил Председатель Государственной Думы.

Контроль за режимом работы труда и отдыха водителей

С 1 ноября владельцев частных автобусов и автомобилей с 8 или более пассажирскими местами обяжут установить тахографы (это приборы для контроля скорости, маршрута, соблюдения водителем режима труда и отдыха).

Тахографы нужны для предотвращения аварийных ситуаций на дорогах. Отказ от установки оборудования грозит штрафом — от 1 тыс. до 3 тыс. рублей; для должностных лиц — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей.

Также если тахограф установлен, но водитель нарушает режим труда и отдыха, для частных лиц штраф составит от 1 тыс. до 3 тыс. рублей; для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — от 1 тыс. до 5 тыс. рублей; для юрлиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Безопасность Рунета

Вне зависимости от внешних или внутренних условий интернет будет доступен россиянам. Об изоляции речи не идет. Операторы связи с 1 ноября обязаны установить техсредства, которые будут обеспечивать бесперебойный доступ к сети при угрозе ее стабильности.

Вид на жительство станет бессрочным

Бессрочный вид на жительство смогут с 1 ноября предоставить нашим соотечественникам, иностранным квалифицированным специалистам, работающим в России не менее полугода, беженцам с Украины и некоторым другим категориям иностранцев и лицам без гражданства.

Статус паломника закрепят в законодательстве

Паломников защитят от недобросовестных организаторов поездок. С 1 ноября религиозные организации получат исключительное право на паломническую деятельность, и она будет отделена от туристской.

Лекарства смогут быстрее попадать на российский рынок

С 29 ноября производитель нового лекарства будет представлять Росздравнадзору документ, подтверждающий его качество, а также заключение о соответствии требованиям госрегистрации. Препараты быстрее появятся в аптеках, но это будет сделано не в ущерб проверке их качества.