Какие законы вступят в силу в силу в апреле 2020 года

« РВС» подготовила ряд законов, утвержденных Госдумой, которые вступят в силу в апреле этого года.

Индексация социальных пенсий

С 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 6,1 %. Вырастут пенсии и для участников ВОВ, граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», инвалидов и детей, потерявших кормильца.

Банковские переводы без комиссии

С 1 апреля до 1 июля 2022 года будут действовать нулевые тарифы на услуги Банка России в сервисе быстрых платежей (по номеру мобильного телефона) при переводах между физлицами.

Досудебные споры о страховании

С 1 апреля вводится досудебный порядок рассмотрения споров по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.

Перед тем как оспорить назначение обеспечения по страхованию в суде, нужно будет сначала подать жалобу, адресованную руководству страховой компании.

Ипотека станет доступнее

С 1 апреля снижаются надбавки к коэффициентам риска по ипотеке, которая будет выдаваться людям с этого времени. В Госдуме считают, что данная мера обеспечит доступность ипотечного кредитования.

О задолженности в налоговой можно будет узнать через СМС

Налоговые органы смогут информировать налогоплательщиков о наличии долгов по пеням, штрафам, процентам с помощью СМС-сообщений или электронной почты не чаще одного раза в квартал.

Для этого потребуется согласие гражданина в письменной форме.

Усиливается безопасность на аттракционах

С 9 апреля аттракционы (даже передвижные) будут регистрировать в органах гостехнадзора по месту установки.

При входе на каждый аттракцион должны разместить государственный регистрационный знак.

Маткапитал оформят без заявления

С 15 апреля после рождения ребенка маткапитал оформляется автоматически. Обращаться за самим сертификатом теперь не нужно.

Сведения о праве на выплаты поступают в ПФР из госреестра записей актов гражданского состояния.

Для усыновителей порядок остается прежним.

Детский отдых

До 30 апреля организации отдыха детей и их оздоровления должны представить сведения, необходимые для включения их в специальный реестр.

Реестр будет публиковаться на сайте регионального правительства, что позволит семьям выбрать правильно организованный отдых ребенка.