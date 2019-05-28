Какие звезды выступят на День Динского района?

Главная интрига праздника заключается в том, кто же из звезд отечественной эстрады выступит перед жителями Динского района.

В этом году, как обычно, до последнего не раскрывается имя приглашенных артистов.

Но «РВС» узнала эксклюзивную информацию о том, среди каких исполнителей будет сделан выбор.

Круг довольно обширный, что наталкивает на мысль: возможно, выступающих будет несколько?

На День района на сцене Динской могут выступить: Мари Краймбрери, Эльвира Т, Паршута, Рита Дакота, Данна Соколова, Натан, "М-бэнд", Ирина Дубцова, Стас Пьеха, Артик и Асти, Влад Соколовский, Алексей Чумаков, группа "Рефлекс", Татьяна Овсиенко, Федук, Артем Качер, группа "Градусы", Никита Алексеев, группа "Блестящие", "Иванушки Интернешнл", "Кар-мэн", Данко, певица Слава, Нюша, Iowa, Шура, группа "Корни", певица Максим.

Есть информация, что среди фаворитов выделяют Артика и Асти.