Какова судьба памятника в поле перед хутором Карла Маркса?

Недалеко от хутора Карла Маркса, по дороге на Новотитаровскую, в поле стоит одинокий памятник погибшим воинам ВОВ. Наверняка многие жители района бросали свой взор на этот небольшой монумент с оградкой, проезжая мимо. Одна неравнодушная жительница обратилась в «РВС» с просьбой прояснить — почему братская могила находится в таком запущении и собираются ли с ней что-то делать?





Журналист «РВС» побывал на месте и оценил масштабы бедствия. Памятник действительно находится прямо в поле, примерно в пятидесяти метрах от дороги. Тропинки к нему не проложено, однако стоит отметить, что территория самой могилы довольно чистая и ухоженная.

Лишь время подточило и обвалило конструкцию. «РВС» обратилась в администрацию Новотитаровской, где журналисту пояснили, что про памятник не забыли. Но из-за того, что братская могила находится, по сути, на частном поле, администрация не в силах что-то с ней сделать — ни реконструировать, ни проложить тропинку, ничего. К тому же монумент не находится на балансе поселения — в Новотитаровской обслуживаются четыре памятника, а упомянутую братскую могилу нельзя причислить к реестру. Поэтому единственная помощь — это поддержание старой конструкции в приемлемом виде.

Для этого администрация выделяет средства, и при помощи добровольцев и школьников стела поддерживается, будь то покраска ограды и самого монумента или очистка территории. К сожалению, из-за бюрократизма и бумажной волокиты это единственное, чем власти могут поддержать память.