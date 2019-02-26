Какой объект решили облагораживать в Динском поселении?

25 февраля 2019 года состоялось заседание Общественной комиссии Динского сельского поселения. На нем подвели итоги рейтингового голосования по выбору общественной территории – зеленой зоны для благоустройства в 2020 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», о котором уже писала «РВС».

Избирательные участки в станице Динской и посёлке Украинском посетили 2813 человек.

Приоритет жители Динского сельского поселения отдали благоустройству Комсомольского парка. За него проголосовали 2422 жителя Динской.

На втором месте — территория, прилегающая к мемориалу в поселке Украинском. За этот проект проголосовали 224 человека.

3 место занял проект по благоустройству парка «Солнечный» - 167 голосов.