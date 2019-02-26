Какой объект решили облагораживать в Динском поселении?

Какой объект решили облагораживать в Динском поселении?

Какой объект решили облагораживать в Динском поселении?

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9 часов назад Газета РВСДинское сельское поселениеДинской районКомсомольский паркНовостиФормирование комфортной городской среды

25 февраля 2019 года состоялось заседание Общественной комиссии Динского сельского поселения. На нем подвели итоги рейтингового голосования по выбору общественной территории – зеленой зоны для благоустройства в 2020 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», о котором уже писала «РВС».

Избирательные участки в станице Динской и посёлке Украинском посетили 2813 человек.

Приоритет жители Динского сельского поселения отдали благоустройству Комсомольского парка. За него проголосовали 2422 жителя Динской.

На втором месте — территория, прилегающая к мемориалу в поселке Украинском. За этот проект проголосовали 224 человека.

3 место занял проект по благоустройству парка «Солнечный» - 167 голосов.

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