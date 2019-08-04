Какую погоду ожидать динчанам на предстоящей неделе?

Если в Москве ночью температура опускается до +8, а днем — до +13, от чего жители столицы уже кутаются в теплые вещи, то нас погода еще долго будет баловать настоящей жарой.

На следующей неделе ожидается солнечная погода.

Кратковременный небольшой дождь синоптики обещают только во вторник и в следующее воскресенье.

Если в начале недели температура днем — 25-27 градусов тепла, то уже с четверга она повысится до +31-35 по Цельсию.

Также синоптики предполагают, что вся неделя будет довольно ветренной, с порывами до 17 м/с.