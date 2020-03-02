Дорожные камеры в районе начали фиксировать отсутствие полиса ОСАГО?

Жители Динского района последнюю неделю активно получают в мессенджерах голосовое сообщение:

“Уважаемые динчане! Приятная новость для вас. На трассе М4 “Дон” запущены камеры, считывающие номера автомобилей без действующего страхового полиса ОСАГО. Тут уже товарищи наши ехали… штраф 800 рублей. Сразу же приходит. В частности, между Краснодаром и Динской эти камеры работают, так что приобретайте полисы”, – говорится в обращении.

Журналист “РВС” обратилась в ГИБДД Динского района.

Там эту информацию опровергли. Никаких официальных подтверждений по наличию и расположению камер нет. Это очередная фейковая рассылка.