Камнепад с железнодорожного моста встревожил динчан

В редакцию «РВС» обратилась жительница улицы Железнодорожной с жалобой на состояние железнодорожного моста.

По её словам, с него просыпается щебень, прямо на тротуар, который находится под мостом. Пару месяцев назад вместо тротуарного настила был установлен деревянный, за это время прошли дожди, он прогнил и камни стали сыпаться прям на прохожих. Сейчас дорожка завалена камнями.









Как отметила динчанка, был случай подвергающий опасности жизнь человека. Камни посыпались в самый неподходящий момент, когда мимо проходила женщина с ребёнком в коляске. Камни начали обрушиваться чуть ли не на голову мамы. Но все обошлось.

Мы обратились в северо-кавказскую железнодорожную службу, чтобы они прояснили ситуацию.

«При производстве плановых работ по ремонту пути на перегоне «Пластуновская - Динская» был частично поврежден железобетонный тротуарный настил длиной 2 метра. Для предотвращения просыпания щебня временно уложили лист ДСП. 9 июля текущего года на мосту завершены работы тротуарного настила в соответствии с действующими инструкциями и правилами по содержанию искусственных сооружений», - пояснили в ведомстве.

Фото сделано 16 июля 2019 года.

Гоарик Карапетян