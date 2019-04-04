Капитальный ремонт вокзала планируется в Старомышастовской

Краснодарская дистанция гражданских сооружений информирует жителей станицы Старомышастовской о том, что в 2020 году планируется выполнить капитальный ремонт вокзала «Станция Мышастовка». Как сообщает администрация Старомышастовского сельского поселения, планируются ремонтные работы: смена покрытия кровли, смена оконных блоков на ПВХ, смена входных дверных блоков, внутренние отделочные и сантехнические работы. Конфигурация и цвет оконных блоков будут сохранены.