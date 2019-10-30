Капремонт домов 2017-2019. Какие нарушения выявила прокуратура?

Администрацией Динского района 23 марта 2018 года был утвержден список домов, где запланирован капитальный ремонт в 2017-2019 годах в рамках региональной программы.

За три года на эти работы было выделено более 51 миллионов рублей. Разберем ситуацию по каждому году отдельно.

В 2017 был запланирован ремонт 17 домов.

Выделено денежных средств: 22 022 283, 69 руб.

Работы выполнены в полном объеме.

Экономия денежных средств: 4 855 992, 55 руб.

Производили ремонт крыши, систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения.

В 2018 году отремонтировали 8 домов.

На эти цели выделили 9 856 972,0 руб.

Работы полностью выполнены.

При этом удалось сэкономить 3627231,0 руб.

Ремонтировали крышу, фасад, системы водоснабжения, электроснабжения, водоотведения.

Как отмечает помощник прокурора Динского района Елена Хатунцева, выявлены факты нарушения подрядчиком срока выполнение работ по разработке проектно-сметной документации (ул. Гоголя, 92, ул. Гоголя, 90, ул. Гоголя, 78, ул. Октябрьская, 116 ст. Динская, ул. Северная, 72, ул. Северная, 83, ул. Ставского, 53, ул. Северная, 85, ст. Васюринская), а также в проектно-сметной документации не заложены необходимые виды (дом по ул. Гоголя, 78 в ст. Динской) и объемы (Южгипронисельстрой, д. 7, д. 11 в ст. Новотитаровской, ул. Красная, 152 Б, ст. Динская) работ для осуществления ремонта, нарушены сроки начала выполнения работ.

«В связи с этим прокурором района 08 апреля 2019 года главе Динского района внесено обобщенное представление с целью устранения допущенных нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено, нарушения устранены», - пояснила Елена Хатунцева.

Из-за того, что действенные меры со стороны органов местного самоуправления не принимались длительное время, прокуратурой района 29 июля в ОМВД России по Динскому району направлена информация для дачи уголовно-правовой оценки бездействию должностных лиц органов местного самоуправления при реализации предоставленных полномочий (организации конкурсов в электронной форме, в том числе повторных, обеспечению контроля за деятельностью подрядных организаций, в том числе принятию к ним соответствующих мер воздействия).

18 октября следователем следственного органа принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц органа местного самоуправления в связи с отсутствием в их действиях состава преступления. Законность принятия этого решения проверяется в прокуратуре района.

С целью устранения нарушений жилищного законодательства прокуратурой района 25 сентября главе администрации Динского района внесено представление, которое находится на рассмотрении.

В рамках этапа 2019 года краткосрочного плана — запланирован ремонт 11 домов.

Выделено денежных средств: 19 354 600руб.

Деньги пошли на ремонт фасада, крыши.

Было сэкономлено 2 650 941,0 руб.

Сейчас работы выполнены в полном объеме по 10 домам.

Срок выполнения работ по ремонту фасада в многоквартирном доме по ул. Красной, 152 Б в ст. Динской — 31 октября 2019 года.

Администрацией района утвержден краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта по плановому периоду 2020-2022: этап 2020 — 15 домов, сумма денежных средств – 33 455 108, 37 руб.

Запланированы ремонт фасада, подвала, крыши, сетей электро-, тепло-, водоотведения, а также горячего и холодного водоснабжения.