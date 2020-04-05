Фото: соцсети
Карантин на Кубани продлен до 12 апреля
Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем обращении к жителям и гостям региона.
Губернатор сообщил, что после всестороннего и глубокого анализа принимаемых мер, предложенных ведущими медиками-инфекционистами региона, способ остановить вирус есть только один – продлить карантин.
Я обращаюсь к вам еще раз с огромной просьбой, давайте наберемся выносливости, терпения еще на семь дней. У нас нет другого способа быть уверенными в стабилизации эпидемиологической обстановки в крае, кроме как продлить карантинные меры до 12 апреля. Нельзя допустить ухудшения ситуации. Мы должны сберечь себя, своих родных и близких, сберечь друг друга.
Глава региона также подчеркнул, что необходимо помочь предпринимателям, малому и среднему бизнесу сохранить экономическую устойчивость.
– В понедельник, 6 апреля, в рамках реализации моего поручения будут предложены меры экономической поддержки малого и среднего бизнеса, а значит, меры экономической поддержки людей, которые в нем работают, – сообщил губернатор.
Комментарии
При всём моём уважении, простым смертным помочь нет желания? Ни отсрочек по кредитам, ипотекам... Работать нельзя, выходить из дома нельзя. Мы вместо помощи в такой ситуации огромные штрафы! У людей денег на продукты нет, а на штрафы тем более!
Экс-детупат сказал же, что просьбы о помощи сродни мародерству... Правда, все "лица" уже сообщили, что это его частное мнение, но ход мыслей-то ясен.
"Бывший депутат Государственной Думы от «Единой России» Сергей Поддубный сравнил с мародерством многочисленные записи россиян в социальных сетях, в которых они высказываются о необходимости финансовой поддержки со стороны правительства из-за экономического кризиса и коронавируса, сообщает 5 апреля "Московский комсомолец".
Поддубный отметил, что сейчас происходит переоценка ценностей. «Появилось очень много постов с требованиями выдать деньги, освободить от налогов и платежей! Очень похоже на МАРОДЁРСТВО!» (орфография автора сохранена – ред. «МК») – написал он в Instagram и Facebook.
Официальный представитель ситуационного центра Единой России, замсекретаря Генсовета "ЕР" Евгений Ревенко назвал слова Поддубного его "сугубо личным мнением" и подчеркнул, что тот, по данным Кузбасского отделения, не является членом "ЕР" - и, тем более, депутатом Госдумы.
4 апреля министр экономического развития России Максим Решетников призвал российский бизнес искать способы продолжить работу в условиях эпидемии коронавируса, а не прерывать ее и закрываться. Он отметил, что важно найти компромисс между соблюдением санитарных требований и продолжением рабочего процесса, сообщает «Лента.Ру».
В начале апреля эксперты подсчитали возможные потери бизнеса в случае полного соблюдения президентского указа о нерабочей неделе. По мнению специалистов, в общей сложности предприниматели лишатся почти 1 трлн рублей. Больше всего пострадают предприятия оптовой торговли непродовольственными товарами, непродуктовый ретейл, а также профессиональная, научная и техническая сферы"(с)