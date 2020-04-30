Карантин на Кубани продлен до 12 мая. Этот и другие тезисы с заседания

30 апреля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел заседание оперативного штаба Кубани.

Первое, что он отметил, – ситуация в регионе нестабильная.

«Движемся то вверх, то вниз», – пояснил глава, имея в виду ежедневную статистику.

В связи с этим он продлил режим карантина до 12 апреля.

«Отказаться от карантинных мер неправильно и невозможно», – подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Все правила и ограничения, которые действовали до этого, сохраняются. Ужесточаться и ослабляться они не будут.

Введено только одно обязательство. Не покидать дома без маски. С 30 апреля главой принято решение ввести масочный режим.

«Мы просили надеть маску, теперь имеем право требовать. Все должны быть в масках, без исключения», – пояснил губернатор.

Другие тезисы

Наибольший рост коронавирусной инфекции зафиксирован в Краснодаре, Ейском и Лабинском районах.

На территории Краснодарского края действуют 14 обсерваторов. 30 апреля в них находятся 1410 жителей, приехавших из других регионов страны.

Главы муниципалитетов во время праздников усилят работу мобильных отрядов самоконтроля (МОС).

Открывать заведения в сфере услуг (парикмахерские, салоны и др.) пока не собираются.

Ежедневно в крае работают более 1200 МОС. На 30 апреля выдано 122 тыс. уведомлений, составлено 10 тыс. 777 протоколов. В суды направлено 6652 административных материала для рассмотрения и принятия решений. 4500 материалов рассмотрено. На 3500 тыс. вынесено штрафов. У 148 предприятий приостановлена деятельность.

«Пусть мы потеряем майские праздники, но выиграем курортный сезон. Он должен стартовать 1 июня», – считают глава и оперштаб Кубани.

Меры поддержки

Дополнительно постановлением губернатора предоставят отсрочку по уплате налогов по 26 видам экономической деятельности для субъектов малого и среднего предпринимательства, а также по 11 видам экономической деятельности для крупных предприятий. Общая сумма отсрочки – 5,7 млрд рублей.

Установят выплату безработным гражданам, у которых есть несовершеннолетние дети. По 3 тыс. на каждого ребенка.

Льготные проездные билеты, купленные в апреле, продлят на май.

Устанавливается надбавка для семей, у которых есть дети с ограниченными возможностями здоровья и они обучаются в государственных школах (это около 8 тыс. семей). По 5 тыс. руб. на каждого ребенка.

Предлагается региональная надбавка не только для медиков, но и обслуживающего персонала коронавирусных госпиталей – 10 тыс. руб. ежемесячно.

Будет предложена надбавка для работников поликлиники.

Оформление всех новых выплат будет дистанционным.