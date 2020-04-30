Карантин на Кубани продлен до 12 мая. Этот и другие тезисы с заседания
30 апреля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел заседание оперативного штаба Кубани.
Первое, что он отметил, – ситуация в регионе нестабильная.
«Движемся то вверх, то вниз», – пояснил глава, имея в виду ежедневную статистику.
В связи с этим он продлил режим карантина до 12 апреля.
«Отказаться от карантинных мер неправильно и невозможно», – подчеркнул Вениамин Кондратьев.
Все правила и ограничения, которые действовали до этого, сохраняются. Ужесточаться и ослабляться они не будут.
Введено только одно обязательство. Не покидать дома без маски. С 30 апреля главой принято решение ввести масочный режим.
«Мы просили надеть маску, теперь имеем право требовать. Все должны быть в масках, без исключения», – пояснил губернатор.
Другие тезисы
- Наибольший рост коронавирусной инфекции зафиксирован в Краснодаре, Ейском и Лабинском районах.
- На территории Краснодарского края действуют 14 обсерваторов. 30 апреля в них находятся 1410 жителей, приехавших из других регионов страны.
- Главы муниципалитетов во время праздников усилят работу мобильных отрядов самоконтроля (МОС).
- Открывать заведения в сфере услуг (парикмахерские, салоны и др.) пока не собираются.
- Ежедневно в крае работают более 1200 МОС. На 30 апреля выдано 122 тыс. уведомлений, составлено 10 тыс. 777 протоколов. В суды направлено 6652 административных материала для рассмотрения и принятия решений. 4500 материалов рассмотрено. На 3500 тыс. вынесено штрафов. У 148 предприятий приостановлена деятельность.
- «Пусть мы потеряем майские праздники, но выиграем курортный сезон. Он должен стартовать 1 июня», – считают глава и оперштаб Кубани.
Меры поддержки
- Дополнительно постановлением губернатора предоставят отсрочку по уплате налогов по 26 видам экономической деятельности для субъектов малого и среднего предпринимательства, а также по 11 видам экономической деятельности для крупных предприятий. Общая сумма отсрочки – 5,7 млрд рублей.
- Установят выплату безработным гражданам, у которых есть несовершеннолетние дети. По 3 тыс. на каждого ребенка.
- Льготные проездные билеты, купленные в апреле, продлят на май.
- Устанавливается надбавка для семей, у которых есть дети с ограниченными возможностями здоровья и они обучаются в государственных школах (это около 8 тыс. семей). По 5 тыс. руб. на каждого ребенка.
- Предлагается региональная надбавка не только для медиков, но и обслуживающего персонала коронавирусных госпиталей – 10 тыс. руб. ежемесячно.
- Будет предложена надбавка для работников поликлиники.
Оформление всех новых выплат будет дистанционным.
Комментарии
Карантин не может быть больше 40 дней! Это нарушение закона!