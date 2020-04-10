Карантин на Кубани продлен до 18 апреля

Сегодня, 10 апреля, к жителям Кубани в очередной раз обратился губернатор Вениамин Кондратьев.

Он отметил, что полностью вирус победить еще не удалось, но стабилизировать эпидситуацию в регионе и избежать вспышки распространения коронавируса получилось.

Вот основные тезисы, о которых сказал глава края:

Карантинные меры продлены до 00 часов 18 апреля и, скорей всего, продлеваться больше не будут.

С 00 часов 12 апреля карантин внутри муниципалитетов будет заменен на режим самоизоляции. Откроются ярмарки выходного дня, продуктовые рынки, СТО и автомойки самообслуживания.

До 13 апреля определятся организации, работа которых будет разрешена с соблюдением всех санитарных норм на период нерабочих дней – до 30 апреля.

Запрет на передвижение между муниципальными образованиями края в рамках карантина пока сохраняется.

Число зараженных в крае – 125 человек, 3 летальных исхода. Губернатор отметил, что для шестимиллионной Кубани ситуация контролируемая.

“Призываю покидать свои дома, даже в режиме самоизоляции, только в случае крайней необходимости", – обратился к жителям Вениамин Кондратьев.

Напомним, Краснодарский край уже 10 сутки находится в режиме карантина.