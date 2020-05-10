Карантин на Кубани продлили до 23 мая

Сегодня, 10 мая, прошло совещание оперштаба Краснодарского края по борьбе с коронавирусом.

В начале губернатор обозначил, что на этом совещании нужно определить какими будут дальнейшие действия - продлить или закончить режим карантина с 12 мая.

"Я не хотел бы обнулить все, что мы сделали за 1,5 месяца. Сегодняшнее решение должно быть взвешенным, результативным. Мы должны опираться на мнения врачей-инфекционистов", - заявил Вениамин Кондратьев.

Главный врач Краевой клинической больницы №1 Владимир Порханов, сообщил, что заболеваемость коронавирусом остается высокой. Темп прироста 6% в сутки. Таким образом, по его мнению, на Кубани отмена карантина может ухудшить ситуацию.

«Судя по имеющейся динамике, количеству людей гуляющих на улицах, я считаю, что до 15 июня необходимо продлить карантинные меры и пока не открывать курортный сезон», - подытожил он.

Главный врач специализированной клинической инфекционной больницы Сергей Зотов, также считает, что продление карантина необходимо, как минимум до конца мая.

Главные врачи детской инфекционной больницы, краевой клинической больницы №2, Краевой больницы скорой помощи тоже считают, что отменять карантин преждевременно.

В краевом Роспотребнадзоре отметили, что для поэтапного снятия определены критерии: коэффициент распространения инфекции не более 1%, наличие свободного коечного фонда не менее 50%, показатель тестирования на 100 тыс. населения должен составлять не менее 70%. У нас на сегодняшний день показатель коэффициента распространения 1,1%, коечный фонд - 39,4%, по показателям тестирования - 77,4%. По двум показателям край не может пройти на первый этап снятия ограничительных мероприятий.

Заместитель губернатора Анна Минькова, что в данный момент продолжают увеличивать коечный фонд. Что касается системы образования, ЕГЭ раньше сентября не состоится.

Далее слово дали мэрам городов-курортов, которые единогласно поддержали продление карантина.

В итоге, Вениамин Кондратьев продлил карантин до 23 мая. 21 мая проведут такое же совещание, где решат, как действовать дальше. К 12 мая губернатор поручил подготовить конкретные предложения по поддержке предпринимателей и населения. 12 мая их озвучат в прямом эфире.