Карантин в крае продлен до 6 июня, но отменяются некоторые ограничения

Карантин на Кубани продлен до 6 июня. Об этом стало известно во время заседания губернатора Краснодарского края и оперштаба.

Но, несмотря на это, с 23 мая принято решение о послаблении ограничительных мер. А именно:

1. Свою работу возобновят:

строительные предприятия и смежные со строительством сферы;

парикмахерские и салоны красоты;

автосалоны, автомойки и СТО;

магазины строительных материалов и непродовольственных товаров с площадью до 400 кв. метров.

2. Снимается ограничение на движение внутри районов и городов. То есть зеленые и желтые пропуска больше не понадобятся. Но красные еще нужны, так как пропускной режим между муниципалитетами сохраняется. Для людей старше 65 лет, беременных, а также имеющих хронические заболевания режим самоизоляции сохраняется. Для приезжих из других регионов въезд в край по-прежнему ограничен. Продолжается работа обсерваторов.

3. Возобновляется работа общественного транспорта внутри муниципалитетов и частично пригородного.

4. Становятся доступными прогулки и занятия спортом на улице. При этом массовые, спортивные и иные мероприятия еще запрещены. Парки, набережные и торговые центры закрыты. Заниматься физкультурой можно на улице в компании не больше 2 человек. Расстояние между людьми должно быть не менее 5 метров.

Кроме этого, министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов рассказал о нашумевшей в последнее время теме – выплатах медицинским работникам, которые занимаются лечением больных коронавирусом.

Он отметил, что за апрель уже все выплачено, на это ушло 277 млн рублей. В мае было задействовано больше медиков, сейчас составляются списки, за этот месяц специалисты получат около 330 млн рублей.