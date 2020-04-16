Карантинные посты, штрафы до 50 тысяч – усиление безопасности

На основных магистралях муниципалитетов Краснодарского края появились карантинные посты.

Там будут пресекать проезд автомобилей без пропусков. В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции по территории региона такое поручение дал губернатор Вениамин Кондратьев на краевом совещании.





В первую очередь эта мера касается краевого центра, но и в Динском районе усилили меры.

На территории района находятся 9 карантинных постов. Семь из них в станице Динской, 2 – в Новотитаровской. В остальных поселениях работают мобильные группы самоконтроля.

Заместитель главы администрации Александр Мунтян рассказал, что основная работа направлена на предупреждение и информирование населения об опасности нахождения на улице и в местах массового скопления народа.

«На все магистральные дороги нужно поставить карантинные посты, чтобы пресекать проезд людей, которые двигаются без пропусков. Необходимо, чтобы патрульные машины стояли на главных улицах города, просто перекрыли дорогу и пускали только тех, у кого есть соответствующее разрешение.

Не нужно штрафовать, давайте просто их разворачивать. Только так, поставив жесткий заслон, мы сможем предотвратить распространение инфекции по нашим городам и районам», – отметил Вениамин Кондратьев.

Кроме того, повторное нарушение правил поведения при введении режима повышенной готовности влечет штраф до 50 тысяч рублей. Правила поведения определены 215 постановлением губернатора Краснодарского края от 11 апреля.

До 18 апреля в регионе действует карантин, и жители должны соблюдать режим самоизоляции.

Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, где существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, влечет административную ответственность. Соответствующий режим введен в крае 129 постановлением губернатора.

Нарушениями при введении режима повышенной готовности являются пешие прогулки, поход в гости, занятия спортом на уличных тренажерах. Также нельзя собираться большими компаниями, использовать личные автомобили без специального пропуска (исключение – временной промежуток с 10.00 до 16.00, когда люди могут воспользоваться личным транспортом для решения накопившихся проблем).

Как сообщает оперативный штаб Краснодарского края, согласно 20.6.1 КоАП, физлица за нарушение правил могут получить предупреждение или штраф в размере от 1 тысячи до 30 тысяч рублей. В случае повторного несоблюдения норм – от 15 тысяч до 50 тысяч рублей.

Должностным лицам за первое нарушение грозит штраф от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, за последующее – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или дисквалификация на срок от одного года до трех лет.

Юридическому лицу могут выписать протокол об административном правонарушении на сумму от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. При повторном нарушении – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Соблюдение режима запрета нахождения людей в местах массового отдыха и на иных объектах, попавших под ограничения, установленные постановлением №129, контролируют специальные мобильные отряды самоконтроля. В их состав входят полицейские, казаки и представители местных администраций.

На 15 апреля на территории района составлено 73 протокола по статье 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Повторные случаи нарушения не выявлены.