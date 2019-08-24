Казачьи военно-полевые сборы в Молькино - как это было? (фоторепортаж)

С 22 по 24 августа на армейском полигоне в Молькино проходят военно-полевые сборы Кубанского казачьего войска. Более тысячи казаков приняли участие в армейских сборах, целью которых является повышение уровня знаний и совершенствование практических навыков в боевой, морально-

психологической и физической подготовке пребывающих в запасе ВС РФ членов казачьих

обществ. Более молодых казачат это подготовит к дальнейшей службе в рядах вооруженных сил.

Условия жизни максимально приближены к тем полевым сборам, которые проводятся в армии России. На полигоне находится палаточный городок для личного состава, стоят наблюдательные посты, размещены палатки для штабов. Присутвует полевая церковь, в которой каждое утро проходит молебен. Неподалеку находится медицинская палатка. В лесистой местности расположились полевые кухни каждого районного казачьего общества - Екатеринодарского, Северского, Усть-Лабинского, Горячеключевского и, конечно, Динского. Пять районных отделений посетили учения, и атаман Динского РКО Владимир Колбасин вместе со своими казаками прибыл на полигон, чтобы также наравне со всеми пройти обучение и показать основы военного дела казачатам.

Недалеко от пунктов приема пищи пасутся лошади, а по тропе из поля можно выйти на настоящий армейский полигон, где проходят военные учения при совместном участии военных. И молодежь, и более опытные казаки учатся верховой езде, знакомятся с принципом работы взрывчатых устройств, проходят полосы препятствий для спецназа, их обучают командной тактической работе. Не забывают также про стрельбища - освоив теоритические навыки стрельбы, казаков и казачат допускают к практической части, где они могут пострелять из автоматического и снайперского оружия, а также метать учебные гранаты и ножи. В добавок на полигоне был продемонстрирован автоматический гранатомет и российский многоцелевой автомобиль повышенной проходимости "Тигр".

23 августа полевые сборы посетил губернатор Вениамин Кондратьев вместе с атаманом ККВ Николаем Долуда. Прибыли также представители церкви и руководство районов - в том числе и глава Динского района Евгений Пергун. После торжественного вноса знамени и совместной молитвы, губернатор произнес речь, в которой благодарил и напутствовал казаков к дальнейшей деятельности.