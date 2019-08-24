Казачьи военно-полевые сборы в Молькино - как это было? (фоторепортаж)

Казачьи военно-полевые сборы в Молькино - как это было? (фоторепортаж)

Казачьи военно-полевые сборы в Молькино - как это было? (фоторепортаж)

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С 22 по 24 августа на армейском полигоне в Молькино проходят военно-полевые сборы Кубанского казачьего войска. Более тысячи казаков приняли участие в армейских сборах, целью которых является повышение уровня знаний и совершенствование практических навыков в боевой, морально-
психологической и физической подготовке пребывающих в запасе ВС РФ членов казачьих
обществ. Более молодых казачат это подготовит к дальнейшей службе в рядах вооруженных сил.Image titleImage title

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Условия жизни максимально приближены к тем полевым сборам, которые проводятся в армии России. На полигоне находится палаточный городок для личного состава, стоят наблюдательные посты, размещены палатки для штабов. Присутвует полевая церковь, в которой каждое утро проходит молебен. Неподалеку находится медицинская палатка. В лесистой местности расположились полевые кухни каждого районного казачьего общества - Екатеринодарского, Северского, Усть-Лабинского, Горячеключевского и, конечно, Динского. Пять районных отделений посетили учения, и атаман Динского РКО Владимир Колбасин вместе со своими казаками прибыл на полигон, чтобы также наравне со всеми пройти обучение и показать основы военного дела казачатам.

Недалеко от пунктов приема пищи пасутся лошади, а по тропе из поля можно выйти на настоящий армейский полигон, где проходят военные учения при совместном участии военных. И молодежь, и более опытные казаки учатся верховой езде, знакомятся с принципом работы взрывчатых устройств, проходят полосы препятствий для спецназа, их обучают командной тактической работе. Не забывают также про стрельбища - освоив теоритические навыки стрельбы, казаков и казачат допускают к практической части, где они могут пострелять из автоматического и снайперского оружия, а также метать учебные гранаты и ножи. В добавок на полигоне был продемонстрирован автоматический гранатомет и российский многоцелевой автомобиль повышенной проходимости "Тигр".

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23 августа полевые сборы посетил губернатор Вениамин Кондратьев вместе с атаманом ККВ Николаем Долуда. Прибыли также представители церкви и руководство районов - в том числе и глава Динского района Евгений Пергун. После торжественного вноса знамени и совместной молитвы, губернатор произнес речь, в которой благодарил и напутствовал казаков к дальнейшей деятельности.

Кубанское казачье войско — единственное войско в России, которое проводит военно-полевые сборы на протяжении 12 лет. Казачатам это хорошее подспорье для подготовки и службы в вооруженных силах страны. Много веков казаки защищали свою страну - с верой в сердце и шашкой в руках.
Сегодня казачество снова заняло свое место в строю и возвращает свою историческую миссию быть надежной военной опорой страны. И каким оно будет завтра – зависит от вас. Уверен, казачество станет той мощной силой, которая повлияет на экономику края и страны.
Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края


Image titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleПосле торжественного смотра, для губернатора провели экскурсию по полевому комплексу казаков. Вениамин Кондратьев высоко оценил подготовку к сборам, их организацию и техническое оснащение. Он также выразил надежду, что  в дальнейшем подобные учения будут приобретать всё большие и большие масштабы.

Для многих казаков полевые сборы - хорошая возможность не только поддерживать свои навыки на должном уровне, но и обучить более молодое поколение. Для некоторых юных казачат такой выезд в поле - первый. Но несмотря на все лишения, они наравне со взрослыми стойко переносят трудности.Image titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage title

Илья Тайдаков

Комментарии

Сергей
Сергей 20 час назад

Вся страна милитаризированная... Все признаки фашизма

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-2
Ааа
Ааа Сергей 19 часов назад

Так езжай в украину

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-1
ЕВГЕНИЙ
ЕВГЕНИЙ 17 часов назад

У Америки самый большой военный бюджет,езжай в не фашисткое государство

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-1