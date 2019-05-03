Керамические виниры: особенности, этапы установки
Красивая улыбка - визитная карточка любого успешного человека. Не всех природа наградила идеально ровными и белыми зубами. Но только представьте себе, Ваша улыбка станет белоснежной, зубы красивыми и ровными. При этом без процедур отбеливания! Возможно ли это? Нужно всего лишь пройти процедуру установки виниров.
Об этой процедуре рассказал главный врач "Загородной стоматологической практики FAMILIA", стоматолог ортопед-хирург Максим Лавриненко.
Виниры – это керамические накладки, которые устанавливаются на переднюю поверхность зубов для изменения их цвета и формы.
Особенности
Прочность
Накладки из керамики изготавливаются на высокоточном фрезерном оборудовании из прочных керамических материалов.
Минимальная толщина
Толщина накладок – 0,4-0,8 мм, в зависимости от исходной ситуации.
Обработка зуба под столь тонкие виниры минимальна или вообще отсутствует!
Универсальность
Винир – не только украшение зуба, но и его защита от воздействия вредных факторов. Слой керамики укрепляет эмаль, особенно если она уже ослаблена от трещин и сколов или ранее установленных пломб.
Когда необходимо подумать об установке
- Темная пигментация зубов
- Неправильная форма
- Недостаточная белизна зубов
- Увеличенные промежутки между зубами
- Потемневшие пломбы
- Сколы, трещины, стертость
Установка
Компьютерное моделирование
Еще до начала лечения стоматолог вместе с пациентом может увидеть, примерить будущий результат и при необходимости скорректировать его.
Безопасность
Использование микроскопа с немецкой оптикой или бинокуляров сделает работу максимально точной. А на этапе подготовки доктор не уберет лишних здоровых зубных тканей и вычистит кариес полностью. Залогом долголетия виниров является их точное прилегание к зубу.
Скорость
Возможности примерки и изготовления керамических виниров в собственной зуботехнической лаборатории. Это значительно уменьшает сроки лечения и исключает необходимость нескольких визитов по примерке и коррекции цвета.
Точность
Изготовление виниров на высокоточных фрезерных немецких станках исключает любые неточности конструкции, а также значительно уменьшает сроки лечения.
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