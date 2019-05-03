Керамические виниры: особенности, этапы установки

Керамические виниры: особенности, этапы установки

Керамические виниры: особенности, этапы установки

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5 часов назад FAMILIAВинирыДинской районКерамические винирыНовости Динского районаСтаромышастовскаяУстановка винир

Красивая улыбка - визитная карточка любого успешного человека. Не всех природа наградила идеально ровными и белыми зубами. Но только представьте себе, Ваша улыбка станет белоснежной, зубы красивыми и ровными. При этом без процедур отбеливания! Возможно ли это? Нужно всего лишь пройти процедуру установки виниров.

Об этой процедуре рассказал главный врач "Загородной стоматологической практики FAMILIA", стоматолог ортопед-хирург Максим Лавриненко.

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Виниры – это керамические накладки, которые устанавливаются на переднюю поверхность зубов для изменения их цвета и формы.

Особенности

Прочность 

Накладки из керамики изготавливаются на высокоточном фрезерном оборудовании из прочных керамических материалов.

Минимальная толщина 

Толщина накладок – 0,4-0,8 мм, в зависимости от исходной ситуации. 

Обработка зуба под столь тонкие виниры минимальна или вообще отсутствует! 

Универсальность 

Винир – не только украшение зуба, но и его защита от воздействия вредных факторов. Слой керамики укрепляет эмаль, особенно если она уже ослаблена от трещин и сколов или ранее установленных пломб. 

Когда необходимо подумать об установке

  • Темная пигментация зубов 
  • Неправильная форма 
  • Недостаточная белизна зубов 
  • Увеличенные промежутки между зубами 
  • Потемневшие пломбы 
  • Сколы, трещины, стертость 

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Установка

Компьютерное моделирование 

Еще до начала лечения стоматолог вместе с пациентом может увидеть, примерить будущий результат и при необходимости скорректировать его.

Безопасность

Использование микроскопа с немецкой оптикой или бинокуляров сделает работу максимально точной. А на этапе подготовки доктор не уберет лишних здоровых зубных тканей и вычистит кариес полностью. Залогом долголетия виниров является их точное прилегание к зубу.

Скорость

Возможности примерки и изготовления керамических виниров в собственной зуботехнической лаборатории. Это значительно уменьшает сроки лечения и исключает необходимость нескольких визитов по примерке и коррекции цвета. 

Точность 

Изготовление виниров на высокоточных фрезерных немецких станках исключает любые неточности конструкции, а также значительно уменьшает сроки лечения.

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