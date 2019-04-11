КФХ в Воронцовской: все началось с 44 гектаров

Вместе с делегацией от управления сельского хозяйства Динского района журналист «РВС» побывал в крестьянско-фермерском хозяйстве в станице Воронцовской. Глава КФХ, индивидуальный предприниматель Валерий Кравченко провел экскурсию по своим владениям и рассказал, как зарождалось его дело.

«Я по образованию инженер-механик, – рассказывает Валерий Кравченко. – Сложилось так, что я основную свою трудовую деятельность провел не в сельском хозяйстве. Девятнадцать лет посвятил работе в нефтяной отрасли. После – в администрации, тогда еще был сельский совет. На протяжении шести лет занимал должность председателя колхоза. Затем создавал Нововеличковский коммунхоз, где проработал семь лет.

Все началось в 2003 году с земельного участка площадью 44,15 гектара. На сегодняшний день занимаемся сельским хозяйством. Производим сельхозпродукцию, выращиваем озимые, яровые, занимаемся животноводством».

Крупного рогатого скота в хозяйстве — 86 голов дойного стада. И более 150 голов молодняка. В данный момент совместно с Кубанским государственным аграрным университетом ведется работа по улучшению поголовья.

Здесь понемногу развивается овце-, птице- и кролиководство. Также имеются зарыбленные пруды. Как пояснил Валерий Кравченко, эти направления животноводства больше для души, чем для выгоды. Но не только этим занимаются в хозяйстве.

На сегодняшний день около 400 гектаров засеяно озимыми. Выращиваются горох, кукуруза, подсолнечник, соя. Урожайность озимой пшеницы – около 67 ц/га, это почти на 4 центнера выше среднерайонной. По ячменю показатели доходят до 70 ц/га.

Валерий Кравченко рассказывает, что в своей деятельности приходится прибегать к применению гербицидов, но в пределах разумного, в соответствии с технологиями производства озимых. Вносятся органические и минеральные удобрения. «С «минералкой» нельзя переборщить, иначе год-два – и земля побелеет», – делится опытом глава КФХ.

Также в хозяйстве развито овощеводство, а именно борщовая группа: картофель, морковь, свекла, лук.

«Овощи осеннего урожая реализуем через торговую сеть. Картофеля получаем два урожая в год. Наука доказывает, что сегодня можно выращивать и три урожая в наших условиях.

Средняя урожайность у нас в пределах 30 тонн с гектара при нормальных условиях. Сейчас мы высадили 25 га картофеля.

Есть проблема с водой – рядом нет рек. Сейчас мы занимаемся производством овощей на капельном поливе», – говорит Валерий Кравченко.

Прошлогодняя засуха не обошла стороной и это хозяйство. Был слабый урожай сои, картофеля. Но от фермеров тогда ничего не зависело.

Стоит отметить, что на полях работает новая техника. В штате крестьянско-фермерского хозяйства работают 14 человек. Одни трудятся постоянно, другие приезжают на сезон. Жильем их обеспечивают. Организовано питание в столовой. И все эти условия находятся на территории хозяйства.

«Запустить свою линию переработки продукции можно, но этим надо серьезно заниматься, это другая стезя. Когда-то было желание поставить линию, но проанализировали и решили отказаться от идеи. Попутно возникает вопрос реализации. Например, натуральные молокопродукты скисают через 6 часов. У нас есть маленькая мельница. Запустили ее лет пять назад. Но муку второго сорта никуда нельзя было сдать. Пошли убытки, и мы ее остановили», – продолжает Валерий Кравченко.

Недавно было принято решение приобрести пастеризатор на 250 литров. Вполне возможно, что пастеризованное молоко все же пустят в продажу.

Тем, кто задумывается о фермерской деятельности, Валерий Кравченко советует тщательно взвесить все «за» и «против». Если фермер будет заниматься не только овощеводством, то на 50 га лучше не начинать. Как говорится, на такое хозяйство одного трактора мало, а два много. Также глава КФХ отметил, что свое дело он создавал без кредитов.



