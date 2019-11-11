Хабиб Нурмагомедов выразил уважение юному чемпиону из Динской

Жене Печеному 8 лет, но несмотря на столь юный возраст он уже успел неоднократно стать чемпионом единоборств. С 4 лет Женя занимается карате киокусинкай, с 6 лет — греко-римской борьбой. К двум видам единоборства также прибавилось дзюдо, в котором Женя уже достиг немалых высот — он выступает на соревнованиях от районной школы Олимпийского резерва. Был награжден заслуженным мастером спорта России, чемпионом мира и России по греко-римской борьбе Степаном Маряняном за лучшую технику. Последняя награда Жени — золотая медаль в чемпионате ЮФО.

Фото Instagram @tcredsquare

На встречу с Нурмагомедовым Женя поехал вместе со своей мамой и сестрой. Юный чемпион является большим фанатом бойца, активно следит за всеми его боями. Оказавшись в первых рядах во время выступления Нурмагомедова на сцене в ТРЦ «Красная площаль», один из организаторов заметил большую россыпь медалей на шее Жени, после чего вывел его за ограждения на сцену в тот момент, когда ведущий предложил фанатам задать вопросы бойцу.





Вопрос Жени прозвучал самым первым: он спросил, какой бой Хабиба был самым запоминающимся в его карьере? Прежде чем ответить на вопрос, Нурмагомедов поразился количеством медалей Жени, заявив, что даже у него их меньше. Боец прочитал на одной из медалей, что юный чемпион завоевал первенство в кубке Динского района по карате киокусинкай и выразил своё уважение. После Хабиб ответил на вопрос Жени, сказав, что самый запоминающийся бой в его карьере был предпоследний, с бойцом, чье имя он называть не хочет — речь идет о Коноре Макгрегоре, бой с которым состоялся 7 октября 2017 года.





В конце Хабиб Нурмагомедов пожелал удачи Жене Печеному в спорте и в жизни.