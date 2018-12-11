Хамство в динских маршрутках - «на голове» у соседа, еще и без сдачи

В редакцию «РВС» обратились жители станицы Динской:

«У нас одна остановка на квартал, маршрутчики не хотят брать, притом еще и грубят (у нас с одним водителем с 13 маршрута (седой, в возрасте) вечные проблемы — он забивает автобус и заставляет людей, можно сказать, на голову друг другу залазить. Говорит, что проездных много и забивает салон, чтобы рейс отбить. Грубит, сдачу не отдает, пока ему не напомнишь. Не скажешь — останешься без денег.

Каждое утро с ним ехать — это сплошные нервы. Маршрутка переполнена. Много ездит детей — их зажимают, толкают.

Также просим добавить рейс в субботу и воскресенье, а то он и так один в час, если автобус сломается, то и два часа можно на остановке простоять».

Журналист связалась с главным инженером ИП Медведев Михаилом Подгорным, который прокомментировал ситуацию: «Уточним, кто именно был на смене. Обязательно проведем беседу с водителем. Мы не оставляем обращения без внимания. Для нас важен комфорт пассажиров и качество обслуживания.

Если у вас есть вопросы к перевозчику ИП Медведев, то обращайтесь в диспетчерскую по телефону: 8 (961) 584-96-85 (с 5.30 до 20.30)».