Химикаты в Зарождении: есть ли опасность?

Несмотря на пандемию, многие структуры продолжают свою работу. Особенно на Кубани. Речь, конечно, идет о фермерских хозяйствах и садах. И как раз сейчас начинаются все мероприятия, направленные на облагораживание полей и поддержку культур.

В "РВС" обратилась жительница Зарождения, которая пожаловалась на то, что буквально в двух-четырех метрах от забора ее участка находится поле, которое в данный момент орошается какими-то непонятными веществами и по которому круглосуточно разъезжают трактора и техника. Мало того, что это мешает жить, так еще, по словам жительницы Зарождения, все сопровождается распылением химикатов. Распыление происходит не постоянно, но техника работает круглосуточно.

"РВС" обратилась в администрацию Мичуринского сельского поселения с этим вопросом. Там пояснили, что обращения по этой теме к ним уже поступали и они проводили проверку фермеров, на которых поступала жалоба. По итогам проверки выяснилось, что с химикатами и ядами не работает никто. По технологической карте сейчас идет подкормка растений. Эти удобрения не опасны для людей, о чем фермеры твердо и четко заявили, предоставив все бумаги и лицензии. С химикатами частникам работать просто невыгодно, потому что сейчас начинается распространение пчел, которые естественным путем поддерживают растения. Если пользоваться ядами, то произойдет падеж пчел, что повлечет за собой более серьезные последствия. Такое уже случалось несколько лет назад.

Если вы стали свидетелем подобных случаев, то следует обратиться с этим вопросом в администрацию муниципалитета.