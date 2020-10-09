Хор из Пластуновской получил Гран-При конкурса «Гуляй, казак!» (видео)

В Усть-Лабинске прошел фестиваль - конкурс народной казачей песни «Гуляй, казак!». Данное событие посвящено дню города. С учетом пандемии, мероприятие провели на просторах интернета. В нем принимали участие конкурсанты из Усть-Лабинского, Динского, Лабинского, Тбилисского районов и Адыгеи. Участники представили более 70 номеров. Хор станицы Пластуновской «Серебряный ручей» занял лидирующую позицию и стал обладателем награды Гран-При.

Журналист связалась с руководителем хора Василием Цыганским. Он поделился впечатлениями от конкурса: «Мы отстояли Динской район! Мы всегда очень ответственно и с душой подходим к различным мероприятиям. На фестивале было много номеров, но я был уверен, что мы лучшие! В конкурсе было три этапа. В первом поздравили Усть-Лабинск с днем города. Далее спели песню о станице Пластуновской. И в третьем этапе исполнили народную песню»

Хор «Серебряный ручей» с достоинством представил все три позиции и покорил жюри.

«В нашем резерве около 200 композиций. К любому празднику подбираем необходимый репертуар. Некоторые стихи я пишу сам, но не всегда получается, и нам помогает поэтесса из Динской Любовь Никифорова», - продолжил Василий Цыганский..

Мы пообщались со старостой хора Юлией Коробко. Она рассказала нам немного о себе и о любви к музыке.

«В хоре я около 40 лет. Сначала пела в другом, затем перешла в «Серебряный ручей». В нем уже 10 лет. Петь мне очень нравится. Не смотря на то, что я работающий пенсионер, у меня четверо детей, 9 внуков и 6 правнуков, я успеваю все совмещать. Жду с нетерпением каждой репетиции. Бывает устаю, сил нет, но как подумаю о хоре, сразу силы откуда-то появляются, настроение поднимается. Пение для меня— это заряд энергией», - подытожила она.

Вот такой певчий коллектив в станице Пластуновской. Все участники пенсионного возраста, а фору могут дать молодым!

Наталья Бережная.



